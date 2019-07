Voguing: Tanz-Workshop im Marta

Herford. Am Samstag, dem 27. Juli, von 12 bis 17 Uhr, können Jugendliche ab 14 Jahren und junge Erwachsene bei einem Workshop mit dem Tänzer und Choreografen Miro Mitrovic den einzigartigen Tanzstil des Voguings kennenlernen. Dieser übernimmt Stilelemente, Bewegungen und Posen aus der Modewelt und interpretiert diese tänzerisch neu. Nach dem Tanz-Workshop findet eine Führung durch die Ausstellung „Haltung & Fall – Die Welt im Taumel“ statt. Anschließend wird im Marta-Atelier ein Film über die New Yorker „Ballroom Szene“ gezeigt, in der das Voguing seine Wurzeln hat. Der Voguing-Workshop wird gefördert durch: [D]ein Ding, Kultursekretariat NRW Gütersloh. Die Kosten für den Workshop betragen 15 Euro. Die Zahl der Teilnehmer*innen ist auf 15 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist bis zum 20. Juli unter bildung@marta-herford.de oder telefonisch unter 05221.994430-0 möglich.