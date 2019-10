Vogelfutterhäuschen flechten Workshop im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold (lwl). Wenn der Herbst naht und die Gärten winterfest gemacht werden, sollte man auch an die Vögel denken und dort eine Mahlzeit für sie bereithalten. Im LWL-Freilichtmuseum Detmold können diejenigen, die den gefiederten Freunden durch die kalte Jahreszeit helfen möchten, ein Vogelfutterhäuschen flechten.

Am Tag der Deutschen Einheit (3.10.) bietet der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) von 13.15 bis 18 Uhr einen Workshop an, in dem ein Winterfutterplatz entsteht. Treffpunkt ist das Lauschhaus im Paderborner Dorf. Die Teilnehmer sollten ein scharfes Taschenmesser, eine Rosenschere, Arbeitskleidung und Verpflegung mitbringen. Der Kurs kostet 23 Euro, hinzu kommen etwa 18 Euro Materialbeitrag und der Museumseintritt. Anmeldungen nimmt das Infobüro des Freilichtmuseums bis zum 26. September unter Tel. 05231 706-104 entgegen.