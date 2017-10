vocability – Bielefelder Chor Dritter beim Landeschorwettbewerb

Erfolgreiche Wochen für vocability

Bielefeld, den 06.10.2017: Keine Instrumente, viele Erfolgserlebnisse: vocability überzeugt mit einem dritten Platz beim Landeswettbewerb der besten Amateurchöre. Zuvor hatte der junge Pop-Chor aus Bielefeld bereits bei einer Crowdfunding-Kampagne die Erwartungen übertroffen. Für den a cappella Pop-Chor vocability aus Bielefeld ist es ein goldener Herbst – finanziell und musikalisch. Bei der Crowdfunding-Aktion der Stadtwerke Bielefeld übertraf der Chor seine selbstgesteckte Spendenmarke deutlich. Für neue Tontechnik erhoffte sich die Gruppe einen Beitrag von 1650 Euro. Dank mehr als hundert Unterstützern und einem Zuschuss der Stadtwerke Bielefeld lag die Summe am Ende der Crowdfunding-Aktion (20. September) allerdings deutlich höher – bei 2721 Euro. Zehn Tage später hatten die rund dreißig Chormitglieder erneut Grund zur Freude. Unter der Leitung von Tobias Richter präsentierten sie sich am 1. Oktober beim Landes-Chorwettbewerb in Dortmund. In der Kategorie Populäre Chormusik belegte vocability einen hervorragenden dritten Platz. Die renommierte Fachjury, die unter anderem mit dem Ex-Wise Guys-Mitglied Clemens Tewinkel besetzt war, bescheinigte den Ostwestfalen eine „sehr gute Leistung“. Für ihre Interpretationen der Songs, etwa von Lady Gaga und Boyz Il Men, vergaben die Experten 21,7 von 25 maximal möglichen Punkten. In den kommenden Monaten können sich die Bielefelder selbst einen Eindruck von der bunten a cappella Truppe mit dem weißen Buchstaben v als Markenzeichen machen. Am 12. Dezember ist vocability als Teil des musikalischen Adventskalenders um 19.00 Uhr in der Nikolaikirche zu hören – der Eintritt ist frei. Das nächste Konzert findet am 3. März 2018 in der Aula des Gymnasiums am Waldhof in Bielefeld statt.

Seit 2011 gibt es den Bielefelder A Cappella Chor vocability. Der aus einem Uni-Seminar hervorgegangene gemischte Chor hat seine Heimat noch immer an der Uni Bielefeld, steht nun aber auch Nicht-(mehr)-Studierenden offen. Das aktuell rund 30-Mitglieder umfassende Ensemble gründete 2016 einen gemeinnützigen Verein zur Pflege von Kunst und Kultur und finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge selbst. Das Repertoire reicht von Jazz, Rock und Pop über Musical bis in die aktuellen Charts. Seit dem Herbst 2016 ist Tobias Richter neuer künstlerischer Leiter von vocability. Mehr Informationen finden sich unter www.vocability.de oder https://www.facebook.com/vocability. Weitere Informationen zum Landeschorwettbewerb NRW: Der Landes-Chorwettbewerb NRW fand am 30.09. und 01.10.2017 in Dortmund statt. Veranstaltungsorte waren das Orchesterzentrum NRW und das Konzerthaus Dortmund. In 16 Kategorien von Schulchören bis zu interkulturellen Volksmusikchören wurde ein Kurz-Programm

bewertet. Die jeweiligen Kategorie-Sieger qualifizierten sich für den Bundeschorwettbewerb 2018 in Freiburg. Veranstalter des 10. Landes-Chorwettbewerbs NRW 2017 in Dortmund waren der Landesmusikrat NRW und KlangVokal Dortmund. Schirmherrin ist die neue Kultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen. Der Wettbewerb richtet sich an Amateurchöre des Landes und findet alle vier Jahre in wechselnden Städten in NRW statt. Weitere Informationen unter http://www.lmr-nrw.de/wettbewerbe/landes-chorwettbewerb-nrw/

Die Bielefeld Crowd der Stadtwerke Bielefeld ist gedacht für „Macher und Anpacker“ aus Bielefeld. Vereine, Schulen oder Stiftungen können innerhalb von 60 Tagen über die Crowd-Plattform im Internet Gelder von Unterstützern einsammeln. Einzige Bedingung ist, dass das Projekt einen sozialen, kulturellen oder gesellschaftlichen Zweck in Bielefeld verfolgt. Weitere Infos finden sich unter www.bielefeld-crowd.de

Bildnachweis: Johannes Pistorius