Vlothoer Abendmarkt bereits am 21.12.2017

Vlotho. Der Dezember-Abendmarkt wird – wie auch im letzten Jahr – eine Woche vorgezogen und findet darum bereits am Donnerstag 21.12. von 16-20 Uhr statt. Somit haben die Besucher des Abendmarktes die Gelegenheit, ihre Einkäufe für die Festtage marktfrisch zu besorgen. Wer noch auf der Suche nach ein paar besonderen Leckereien ist, wird sicher bei dem Stand von Herrn Kaihan fündig, der zum 2. Mal Oliven, Frischkäse und Dips in Vlotho anbietet. Neben Wildbratwurst, Flammlachs und Fischbrötchen gibt es zum Jahresabschluss das beliebte Spanferkel von Egon´s Partyservice und der Glühwein darf bei den Temperaturen natürlich auch nicht fehlen. Die Marktbeschicker, die Vlotho Marketing GmbH und die WIV bedanken sich bei allen treuen Abendmarktbesuchern und wünschen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start in das Jahr 2018!

Nähere Informationen zu den teilnehmend Marktständen finden Sie unter www.vlotho.de.