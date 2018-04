Großes „radfest im erfolgskreis-gt“ am 06. Mai 2018 in Versmold

Kreis Gütersloh. Am 6. Mai 2018 dreht sich in Versmold alles rund ums Fahrrad! Beim dritten kreisweiten Radfest werden Fahrradfahrer und Besucher aus dem ganzen Kreis Gütersloh sowie den angrenzenden Städten erwartet. Hierfür haben sich die Veranstalter und Organisatoren – die Stadt Versmold, der Verein Tourismus in Versmold e.V. und die pro Wirtschaft GT GmbH – ein abwechslungsreiches und buntes Programm einfallen lassen und konnten zudem viele Orte aus dem Kreis Gütersloh begeistern, sich zu beteiligen.

Diverse Infostände präsentieren die neuesten Zweiradtrends und Aktionen zum Thema Radfahren. Dazu informiert die Tourismusmeile über Angebote für Radler und Wanderer im Kreis Gütersloh und darüber hinaus. Auch für Spiel und Spaß bei den kleinen Besuchern sowie Essen und Trinken ist gesorgt. Ein Rahmenprogramm mit Radversteigerung, Kirchturmbesteigung, Rundfahrten, Tanzvorführungen, Musik und Show rundet das Fest ab. Wer möchte, startet schon sportlich in den Tag und macht bei einer der geführten Sternfahrten mit. Aus Halle (Westf.), Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz und Steinhagen werden Radfahrer erwartet, die gegen 13 Uhr zur Eröffnung der Veranstaltung in Versmold eintreffen. Jeder Teilnehmer wird nicht nur mit einer tollen Tour belohnt, sondern erhält zusätzlich ein kleines Überraschungspräsent am Ziel.

Weitere Infos gibt es unter www.viva-velo.de sowie bei der Stadt Versmold und der pro Wirtschaft GT GmbH.

Viva Velo! Das Radfest im Erfolgskreis-GT wurde 2014 zum Leben erweckt, um die Bewohner des Kreises von Nord bis Süd zusammenzubringen. Die pro Wirtschaft GT kann auf zwei erfolgreiche Veranstaltungen 2014 im Gartenschaupark Rietberg und 2016 im Rahmen des Gütersloher Frühling zurückblicken. In diesem Jahr wird das Radfest an das Konzept von „Versmold sattelt auf“ angelehnt.

Foto: © pro Wirtschaft GT GmbH