Visualisierungen zum Thema „Weltall“ im Glaselefanten

Hamm. Der Hamm geborene Künstler Simon Thon zeigt ab 15. Juli 2018 die Ergebnisse seiner Recherche zum Thema „Weltall“ im Glaselefanten des Maxiparks. Er visualisiert und gibt Einblicke in fantastische Welten.

„Die kleinsten darzustellenden Teilchen unserer Erde weisen oft erstaunliche Parallelen zu den Vorstellungen der unergründlichen Weite des Alls auf“, so der Künstler. Für seine aktuelle Ausstellung „Relation“ interviewt er Kinder, Wahrsagerinnen, Busfahrer, Köchinnen, Astro-Physiker und viele weitere unterschiedlichste Charaktere zu ein und demselben Thema: Dem Weltall. Er filmt die Befragten, schreibt sich Notizen, schneidet Zeitungsartikel aus. Sein Anspruch: Die Vielseitigkeit der Antworten zu visualisieren, eine passende Bildsprache zu finden. Und er findet sie – paradoxerweise – unter dem Mikroskop:

Wenn man Simon Thon’s Arbeit eine Berufsbezeichnung geben müsste, wäre der passendste Begriff wohl der eines „Sammlers“. Was er sammelt? Eindrücke, Gesichter, Geschichten… Im zweiten Schritt wird dem Gesammelten ein Ausdruck verliehen. Und so unterschiedlich seine Fundstücke sind, so vielseitig sind auch die Formen, die sie annehmen. Illustrationen, Fotografien, Scans, Kurzgeschichten, Videos oder Renderings – man hat das Gefühl, Thon lässt keinen Weg unversucht.

Und tatsächlich: Die abstrakten Fotografien, die Thon anfänglich noch aufgrund der kleinen Okularöffnung mit seinem Smartphone aufnimmt, bieten Einblick in fantastische Welten. Kristalle, Metalle, Flüssigkeiten, Insekten – In beinahe wissenschaftlicher Vorgehensweise wird experimentiert und dokumentiert. Doch auch hier geht Thon noch einen Schritt weiter: Er baut in einer 3D-Software gläserne Formen, durch die er die zuvor angefertigten „Mikroskopbilder“ projiziert.

Am Sonntag, 15. Juli 2018 wird die Ausstellung im Glaselefanten des Maximilianparks um 11.00 Uhr eröffnet und dauert bis Sonntag, 19. August 2018. Die Arbeiten sind während der Öffnungszeiten täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Es gilt der normale Parkeintritt. Weitere Informationen gibt es direkt im Maximilianpark, T elefon 02381/98210-0, unter www.maximilianpark.de oder über Facebook.