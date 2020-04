Kreis Herford: Virtuelles Jugendzentrum eingerichtet

Offene Jugendarbeit macht auch in Corona-Zeiten weiter

Kreis Herford. Besondere Umstände, besondere Maßnahmen: Ob zusammen spielen, basteln, kochen, zocken, lernen oder einfach mal reden. Auch in Zeiten von Corona ist das alles in den Jugendzentren des Kreisjugendamtes weiterhin möglich. Nur eben Online.

Innerhalb weniger Tage ist unter der Internetadresse www.kreislogger.com ein virtuelles Jugendzentrum der Gemeinden im Kreis Herford eingerichtet worden. So soll die Gemeinschaft der Jugendlichen auch online weiterhin gelebt werden. Mit der Area34 in Kirchlengern, dem Jugendzentrum Charlottenburg in Spenge, dem Haus der Jugend in Hiddenhausen, dem Jugendzentrum Vlotho, dem Kleinbahnhof in Enger und dem Treffpunkt in Rödinghausen sind alle sechs Jugendzentren beteiligt, die in der Zuständigkeit des Jugendamtes des Kreises Herford liegen. Alle Kinder und Jugendlichen sind herzlich eingeladen, nicht nur an den Angeboten teilzunehmen, sondern auch eigene Ideen einzubringen.

„Auch die Jugendarbeit muss sich den Anforderungen der aktuellen gesellschaftlichen Situation stellen. Wir wollen unserem Auftrag gerecht werden und den jungen Menschen Angebote machen, die sie in ihrer jetzigen Situation persönlich stärken und die an ihren Interessen anknöpfen“, erklärt Matthias Rahe vom Kreis Herford.

Über die Homepage Kreislogger und die sozialen Medien wie Instagram, Whats-App, YouTube oder Twitch können die Jugendlichen verschiedene Angebote der Jugendzentren nutzen und untereinander und mit den Mitarbeitern in Kontakt bleiben. Ob im Koch-Studio, im interaktiven Saturday-Night-Talk oder bei packenden Partien im Schach, bei Quizduell oder auf der Konsole in FIFA-20 – für die Jugendlichen soll es viele Möglichkeiten geben, sich zu beschäftigen. Dazu zählen auch verschiedene Foto-Challenges. Bei Problemen in der Schule gibt es auch nach wie vor die Hausaufgaben-Hilfe. Wichtig sind auch die regelmäßigen Gesprächsangebote der Mitarbeitenden, wenn den Jugendlichen zuhause die Decke auf den Kopf fällt oder es mit den Eltern oder Geschwistern mal nicht so gut läuft. Zu vereinbarten Zeiten können die Jugendlichen mit den Mitarbeitern chatten oder telefonieren, um einfach mal quatschen zu können.