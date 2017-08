Detmold/Hasselt. Einzigartiges Erlebnis in Detmolds belgischer Partnerstadt

Nur alle sieben Jahre begeht Detmolds belgische Partnerstadt Hasselt ein einzigartiges Fest: das „Virga Jesse Feesten“. Dann verwandelt sich die Stadt für drei Wochen in einen besonderen Ort mit einer außergewöhnlichen Stimmung. Besonders in den Abendstunden beeindrucken die beleuchteten und blumendekorierten Plätze auf denen vielerlei Aktionen und Veranstaltungen stattfinden. Kern der Feierlichkeiten ist die große Prozession mit 10 Gruppen und rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die insgesamt vier Mal durch die Innenstadt von Hasselt zieht.



„Virga Jesse“ ist ein Marienbild, das in der Hasselter Basilika steht und deren Namen auf das Alte Testament verweist. Als Zeichen der Hoffnung treibt die Wurzel Jesse aus einem gefällten Baum neu heraus. So stärkt das Virga-Jesse-Fest seit seinem Ursprung 1682 den sozialen Zusammenhalt der Hasselter Bevölkerung. Alle sieben Jahre werden die vier Prozessionen neu kreiert. Die Wagen, Kostüme, die Texte und die Musik sind aufeinander abgestimmt und stellen ein zeitloses Schauspiel dar, was die Zuschauer immer wieder zutiefst berührt.



Unter den Zuschauern der ersten Prozession war auch Detmolds Bürgermeister Rainer Heller, der auf Einladung der Stadt Hasselt am vergangenen Wochenende die Partnerstadt besuchte. Auch bei einem weiteren Höhepunkt des Virga Jesse Festes zählte Heller zu den Gästen: Nach einer alten Tradition von vor der Französischen Revolution wird unter den wachsamen Augen des „Langeman“ Don Christoph montags nach der ersten Prozession kostenlose Erbsensuppe an die Bürgerinnen und Bürger verteilt. Auch die riesige Figur des „Langeman“ verlässt nur alle sieben Jahre das Hasselter Stadtmuseum. Noch bis zum 20. August besteht die Möglichkeit, das Virga Jesse Fest in Hasselt zu besuchen.

Am nächsten Wochenende wird eine Bürgerfahrt des Partnerschaftsvereins Detmold-Hasselt sich auf den Weg nach Belgien machen.

Mehr Informationen findet man hier: www.virgajessefeesten.be

Mehr Bilder von der ersten Prozession finden sich hier: www.detmold.de

Bilder: Stadt Detmold