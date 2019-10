Neue Schüco Objektreportage über ein Einfamilienhaus in Norwegen

Eine junge Familie hat ihr Wohnhaus auf der norwegischen Insel Karmøy gestalterisch innen wie außen ganz nach der umliegenden Fjordlandschaft ausgerichtet. Architekt Tommie Wilhelmsen nahm Farben und Materialien des Naturraums auf und öffnete weite Bereiche der Gebäudehülle zu dem grandiosen Panorama – mit hoch isolierten Fassaden, Fenstern und Schiebetürsystemen von Schüco.

Bielefeld. Die fünfköpfige Familie hatte das an der Küste des Boknafjords gelegene Grundstück geerbt und sich nach 15 Jahren Residenz im Zentrum von Oslo dazu entschlossen, auf ihre Heimatinsel Karmøy zurückzukehren. Ihre tiefe Verbundenheit mit der malerischen Küstenlandschaft kam in dem präzisen Briefing zum Ausdruck, das sie dem Architekten Tommie Wilhelmsen gaben: Das Gebäude sollte so viel wie möglich von der umliegenden Natur wahrnehmbar machen. Barrieren zwischen innen und außen sollten sich auflösen. Natürliche und puristische Materialien – Holz, Metall, Glas, Beton und Naturstein – sollten möglichst schlicht und funktional den Ausdruck von Böden, Wänden und Mobiliar prägen, ohne von dem Panorama abzulenken. Gesteigerten Wert legten die Bauherren auf raumhohe Verglasungen in hoch wärmegedämmter Ausführung und mit möglichst wartungsfreier Rahmenkonstruktion aus Metallprofilen.

Inspiration von der Natur Architekt Wilhelmsen ließ sich in Farben und Materialien intensiv von der umliegenden Natur inspirieren und wählte Eichenhölzer, Naturstein, hellgrauen Sichtbeton und schwarze Fassadenplatten als kontrastierende Materialien zu schlank profilierten, raumhohen Tür-, Fenster- und Fassadensystemen aus dem Schüco Systemangebot. Mehrere Anforderungen führten den Planer zur Systemtechnik des Unternehmens. Zum einen suchte er nach Fenster-, Tür- und Fassadenelementen, deren schmale Profilansichten und hoher Glasanteil dazu beitragen sollten, den Ausblick zu maximieren.

Darüber hinaus waren dauerhafte Wartungsfreiheit, hohe Funktionalität und sehr gute Wärmedämmwerte gefordert: „Wir wählten Schüco Systemtechnik aufgrund der filigranen Optik in Verbindung mit hohem Glasflächenanteil“, bestätigt Architekt Tommie Wilhelmsen und ergänzt, dass die Systeme aufgrund ihrer konstruktiven Merkmale, ihres energetischen Profils und des Werkstoffs Aluminium die erste Wahl für die rauen klimatischen Anforderungen an Norwegens Küste sind. Großflächige Fassaden mit Schiebetüre Die variable Öffenbarkeit möglichst vieler Fassadenflächen war ein weiterer entwurfsprägender Gedanke – sowohl unter ästhetischen als auch gebäudeklimatischen Überlegungen. Schiebetüren, Falt-Schiebetüren und Fenster sollten an warmen Tagen dazu beitragen, in allen haupsächlichen Nutzungsbereichen der Natur möglichst nah zu sein – und das barrierefrei. Durchlüftung in den Sommermonaten und exzellente Wärmeisolation an kalten Tagen sollten durch die hoch isolierte Systemtechnik in Verbindung mit Dreifach- Isolierverglasungen gewährleistet werden.