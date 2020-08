Vier Veranstalter laden ein zum „KLANGWANDEL(n)“

Gütersloh. Freitag 18, Woche der kleinen Künste, Gütersloher Sommer, sämtliche Theater- und Konzertaufführungen – alle Kulturveranstaltungen im Frühjahr und Sommer sind der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Und auch wenn alle ihr Bestes gegeben haben – gestreamte Konzerte sind auf Dauer kein Ersatz für die fröhliche Atmosphäre auf der Freilichtbühne oder dem Dreiecksplatz. Um dem „kulturellen Lockdown“ entgegenzuwirken, hat sich Michael Grohe (Medien Design Grohe) etwas Besonderes ausgedacht. Gemeinsam mit dem Verkehrsverein Gütersloh, der Kulturgemeinschaft Dreiecksplatz und dem städtischen Fachbereich Kultur hat er das „KLANGWANDEL(n)“ ins Leben gerufen, eine Premiere in jeder Hinsicht, denn zum ersten Mal haben sich die vier Veranstalter zu einem gemeinsamen Projekt zusammengetan. Gefördert vom Kultursekretariat NRW Gütersloh und vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

In der Woche vom 10. bis 16. August, jeweils nach Sonnenuntergang, sind sie nun im Bereich Dreiecksplatz und Theodor-Heuss-Platz zu hören, Künstler und Künstlerinnen der „Woche“, aus Freitag 18 oder auch Bands, die in diesem Jahr zu Gast auf der Freilichtbühne gewesen wären. Mehr als 30 Musiker und Musikerinnen haben für dieses Projekt ihre Musik zur Verfügung gestellt. Jonas Buschsieweke, Ansgar Samson und Henning Strandt haben daraus Klangcollagen hergestellt, die von Frank Stiller (fs Lightservice) mit passenden Lichteffekten in Szene gesetzt werden. Die wunderbare Umgebung der beiden Innenstadt-Plätze entführt die Gäste in fantastische Klangwelten, die bei einem entspannten Rundgang immer neue Perspektiven versprechen.

Die zahlreichen Rückmeldungen der Künstler haben’s möglich gemacht: Die gesamte Woche über wechselt allabendlich das Programm. Die Klangcollagen reichen von Lokalmatadoren wie New Soul, den Dizzy Dudes oder Homebrass bis hin zu Max Mutzke, Ansgar Specht, Barbara Dennerlein oder der energiegeladenen Hannah Williams, die im vergangenen Jahr den Dreiecksplatz zum Kochen brachte. „Wir freuen uns sehr, in unserem Jubiläumsjahr dieses besondere Projekt in unserer Sitzstadt unterstützen zu können“, betont Antje Nöhren, Geschäftsführerin des Kultursekretariats NRW Gütersloh. Desweiteren wurde dieses Projekt unterstützt durch das Architekturbüro Herzog & Kordtomeikel , sowie die Continentale Versicherung, Bezirksdirektion Kattenstroth. Wer in dieser Woche zu hören sein wird, kann man dem Programmheft entnehmen, das bei der Gütersloh Marketing sowie in den Geschäften rund um den Dreiecksplatz ausliegt oder auch auf den verschiedenen Homepages der Veranstalter zum Download bereitsteht:

www.verkehrsverein-guetersloh.de

www.dreiecksplatz-gt.de

www.kulturportal-guetersloh.de

www.schoenermacher.de