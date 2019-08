Vier Tage Westernflair in Kaunitz

Vom 8.-11. August 2019 findet auf dem Gelände der Ostwestfalenhalle bereits zum 34. mal der Truck Treff Kaunitz statt. Das Festival für die ganze Familie! !

Kaunitz. Eine Tradition nimmt seinen Lauf und verwandelt den beschaulichen Verler Ortsteil im Kreis Gütersloh erneut in ein atemberaubendes Westernareal, mit circa 500 der schönsten Trucks Deutschlands, großem Trike-Treffen, Indianer-Stunt-Show, Speed-Rodeo-Show, Line-Dance-Workshops und natürlich viel nationaler und internationaler Livemusik auf zwei Bühnen.

Bei freiem Eintritt startet das Festival am Donnerstag im Saloon, mit Star-DJ Jonathan Jones, Live-Musik mit Cody sowie Line-Dance- & Catalan-Trainerin Laura Jones aus Belgien, mit großer Eröffnungsparty für alle Tanzwilligen und die, die es werden wollen. Das ist die Gelegenheit für alle Gruppen und Vereine, ihr Können dem country- und westernbegeistertem Publikum ausgiebig zu präsentieren. Die schwedischen Rotnacken Rednex bringen mit ihren Welthits, wie „Cotton eye Joe“ und „Spirit of the Hawk“ im typischen Eurodancesound, die Festhalle am Freitagabend zum Kochen, nachdem diese von „DCMA Award 2018“-Gewinner Ramblin` Boots aus den Niederlanden gehörig eingeheizt wurde.

Der Samstag bietet allen Musikliebhabern ein hochkarätiges Liveprogramm in der Festhalle, mit Deutschlands Country-Music-Superstar, Tom Astor & Band. In Nashville längst eine feste Größe der Countrymusik, präsentiert er seinen stilechten und authentischen Sound, mit Hits wie „Hallo, guten Morgen Deutschland“ erneut beim Truck Treff. Ein weiterer musikalischer Hochgenuss sind The Ultimate Garth Brooks Country Rock Experience – die Garth Brooks Tribute-Band aus den Niederlanden, mit Special Guest Antoinette Hommerson & The Bluebonnets. Die fetzig rassigen Country Sisters aus Tschechien runden den Samstagabend mit ihrer imposanten Bühnenshow ab.

Der Freitag- und Samstagabend findet je mit einer großartigen Aftershow-Party in allen Musikrichtungen in der Festhalle mit Star DJ Jonathan Jones seinen Ausklang. Am Freitag und Samstag sorgen das Performance-Duo Misses Sunshine aus Berlin, Entertainer Cody, „Best Country Band 2017“-Gewinner Gary Niggins and the Coal Miners aus Hamm und die westfälische Bluegrassband Flyin‘ Turtels im Saloon für Partylaune. Zwischen den Live Acts im Saloon finden erstklassige Line-Dance- & Catalan-Workshops, in diesem Jahr erstmals mit der sehr bekannten „Teacherin“ Laura Jones aus Belgien, an allen Tagen statt. Stimmungsvolle und authentische Live-Musik bieten am Sonntag in der Festhalle, The Cashbags – die Johnny Cash Show, mit dem amerikanischen Sänger Robert Tyson – die wohl bekannteste Johnny Cash Tribute-Band und das außergewöhnliche Country-Duo Die Glorreichen Zwei. Durch das gesamte Programm in der Festhalle führen Mr. Buddy & Lars.

Ein besonderes Highlight, ist der traditionelle Trucker-Gottesdienst, mit Pfarrer Hoffmann aus Verl und seiner Band, einer herzerwärmenden Western-Doppel-Hochzeit und Live-Musik von den Glorreichen Zwei, am Sonntagvormittag im Saloon. Im Anschluss wird noch einmal kräftig das Tanzbein geschwungen zur Line-Dance- & Catalan-Party mit DJ Jonathan Jones. Das beliebte Trucker-Frühstücksbuffet steht auch in diesem Jahr am Samstag und Sonntag jeweils ab 8:00 Uhr jedermann in der Festhalle bereit. Für abwechslungsreiches Erlebnis an allen Tagen auf dem 85.000 qm großen Außengelände sorgen, neben den musikreichen Bühnenprogrammen, Live-Shows der Comanche Reiterinnen mit Trickriding- und Indianer-Stunt-Shows, die Westernshows mit Billy the Kid, Bull Riding mit Star-Moderator Elvis, die großen Westernparaden mit allen teilnehmenden Show-Acts und jedermann in authentischer Kleidung sowie die Speed Rodeo Live Shows und erstmals Speed Rodeo Feuer Shows. Einer der berüchtigsten Undertaker Europas Samuel Seltsam schleicht mit seinem Gefolge über das Gelände.

Erstmals sind die Troublemaker’s mit ihrem gemütlichen historischen Western-Camp sowie Showeinlagen im Lager und situationsbedingt auf dem Festivalgelände in Aktion. Achtung! Es kann jeden treffen. Das mexikanische Duo Viva Mexiko begeistert die Besucher auf dem Festgelände mit traditionellen Klängen. Ein absolutes Highlight des Truck Treff, ist selbstverständlich das Zusammentreffen von circa 500 der schönsten Trucks, welche am DTCG-Wettbewerb mit Pokalverleihung am Sonntag teilnehmen können, ein großes Trike-Treffen mit dutzender toller Trikes, ein Original Race Truck, steuerbare Riesen Truck Modelle im Maßstab 1:8 uvm. Für alle kleinen Indianer und Cowboys bietet das Familienfestival erneut zahlreiche Kinderattraktionen wie Bogenschießen, Stockbrotbacken am Lagerfeuer im Westerncamp der Troublemaker’s, Western Eisenbahn, Indianer- & Westernspiele mit Billy the Kid, Kinder Rodeo in der Pferde Arena, Pick Up Rundfahrten, ferngesteuerte Modell-Trucks, Kinderschminken, Ponyreiten, cooles Air-Brushing unter professioneller Anleitung uvm. Außerdem laden Westernmarkt, Biergarten, Foodmeile zum Verweilen und Stärken ein. Auf nach Kaunitz! – Da ist richtig was los! Familie Niebel & Team freuen sich auf viele Besucher.

Programm auf einen Blick: Donnerstag, 8. August: Im Westernsaloon auf dem Außengelände: ab 17:00 Uhr – Eröffnungsparty DJ Jonathan Jones (B) Live-Musik mit Cody Line-Dance- & Catalan-Workshops mit Laura Jones (B) Shows & Aktionen auf dem Außengelände Die Troublemaker’s haben ihr Westernlager aufgeschlagen und erkunden das Gelände.

Freitag, 9. August: Live-Musik in der Ostwestfalenhalle: 19:00 Uhr – Eröffnung mit DJ 19:45 Uhr – Mr. Buddy 01 & Lars (D) 20:00 Uhr – Ramblin‘ Boots (NL) 22:30 Uhr – REDNEX (S) anschl. – Aftershow-Party mit Star-DJ Jonathan Jones aus Belgien Im Westernsaloon auf dem Außengelände: 12:00 Uhr – DJ & Line-Dance-Workshops 17:00 Uhr – Live-Musik mit Cody, Misses Sunshine, Gary Niggins and the Coal Miners Shows & Aktionen auf dem Außengelände: 18:00 Uhr – Speed Rodeo Show 22:00 Uhr – Rodeo Feuer Show Außerdem sind die Troublemaker’s und Europas authentischster Undertaker unterwegs auf dem Gelände.

Samstag, 10. August: Live-Musik in der Ostwestfalenhalle: 17:00 Uhr – Eröffnung mit DJ 17:45 Uhr – Mr. Buddy 01 & Lars (D) 18:00 Uhr – The Ultimate Garth Brooks Experience (NL) mit Special Guest Antoinette Hommerson & The Bluebonnets (NL) 20:00 Uhr – Die Glorreichen Zwei (D) 20:30 Uhr – TOM ASTOR & BAND (D) 23:00 Uhr – Country Sisters (CZ) anschl. – Aftershow-Party mit Star-DJ Jonathan Jones aus Belgien Im Westernsaloon auf dem Außengelände: 11:00 Uhr – DJ & Workshops 14:00 Uhr – Live-Musik mit Cody, Misses Sunshine, Die Glorreichen Zwei, Flyin‘ Turtels Shows & Aktionen auf dem Außengelände: 11:30 Uhr – Große Westernparade 12:00 Uhr – Speed Rodeo 13:00 Uhr – Westernshow mit Billy the Kid 14:00 Uhr – Indian Trickriding & Stunt Show 15:00 Uhr – Speed Rodeo 15:30 Uhr – Große Westernparade 16:00 Uhr – Westernshow mit Billy the Kid 17:00 Uhr – Indian Trickriding & Stunt Show 18:00 Uhr – Speed Rodeo Show 20:00 Uhr – Rodeo Feuer Show Außerdem auf dem Gelände: Die Troublemaker’s, Europas authentischster Undertaker, Bull Riding mit Star-Moderator Elvis und Viva Mexiko.

Sonntag, 11. August: Live-Musik in der Ostwestfalenhalle: 13:00 Uhr – Die Glorreichen Zwei 14:00 Uhr – CASHBAGS (D/US) 16:00 Uhr – Pokalverleihung der schönsten Trucks und Trikes Im Westernsaloon auf dem Außengelände: 11:00 Uhr – traditioneller Trucker- & Western Gottesdienst 12:30 Uhr – Line-Dance- & Catalan-Party mit DJ Jonathan Jones Shows & Aktionen auf dem Außengelände: 11:30 Uhr – Große Westernparade 12:00 Uhr – Indian Trickriding & Stunt Show 13:00 Uhr – Speed Rodeo 14:00 Uhr – Westernshow mit Billy the Kid 14:30 Uhr – Große Westernparade 15:00 Uhr – Indian Trickriding & Stunt Show 16:00 Uhr – Speed Rodeo 17:00 Uhr – Westernshow mit Billy the Kid Außerdem auf dem Gelände: Die Troublemaker’s, Europas authentischster Undertaker, Bull Riding mit Star-Moderator Elvis und Viva Mexiko. Aktionen auf dem Außengelände an allen Tagen:. für Truck- & Trike-Liebhaber: circa 500 schöne Trucks, dutzende tolle Trikes, ein Original Race Truck, Riesen Truck Modelle im Maßstab 1:8. zahlreiche Kinderattraktionen: Bogenschießen, Stockbrotbacken am Lagerfeuer im Westerncamp der Troublemaker’s, Western Eisenbahn, Indianer- & Westernspiele mit Billy the Kid, Kinder Rodeo in der Pferde Arena, Pick Up Rundfahrten, ferngesteuerte Modell-Trucks, Kinderschminken, Ponyreiten, uvm.. Für Leib und Seele: Westernmarkt, Biergarten, Foodmeile Alle Angaben ohne Gewähr! Alle Änderungen vorbehalten! Preise und Tickets Wochenendkarte für alle Tage, inkl. Festhalle, Außengelände und Westernsaloon Freitag-Sonntag 45,00 EUR VVK 55,00 EUR ab 1. Aug.

Tagesticket Festhalle, inkl. Außengelände, Westernsaloon Freitag 19,00 EUR VVK 25,00 EUR Kasse Samstag 25,00 EUR VVK 32,00 EUR Kasse Sonntag 8,00 EUR (Gelände-Ticket) Kinder bis 12 Jahre frei Gelände-Ticket, inkl. Außengelände und Westernsaloon Donnerstag, ab 17 Uhr FREI Freitag, ab 11 Uhr FREI Samstag + Sonntag, ab 10 Uhr 8,00 EUR Erw.* 4,00 EUR Kind (6-12)* *inkl. Halleneintritt am Sonntag Frühstücksbuffet Samstag & Sonntag (8-11 Uhr) je 8,00 EUR Camping Wochenende (Fr-So) 25,00 EUR Fahrzeug/Zelt 10,00 EUR weiterer Tag

Parken: Alle zur Halle gehörenden Parkplätze sind GEBÜHRENFREI! Tickets & Infos: Truck Store Niebel Thorsten Niebel & Team Hauptstr. 65-67 33758 Schloss Holte-Stukenbrock, Telefon 05207-99 122-0 E-Mail info@truck-store-niebel.com Web www.wvniebel.de

Location: Ostwestfalenhalle Kaunitz Paderborner Str. 408 33415 Verl / OT Kaunitz Festival Telefon: Hotline ab 8. August: Tel. 05246-21 88 Weitere Vorverkaufsstellen: Lotto Kinder, Im Marktkauf, Holterstr. 136, SH-Stukenbrock, Tel. 05207-5648 AVIA Tankstelle Rosendahl, Bielefelderstr. 8, Stukenbrock, Tel. 05207-921188 Lotto Hanebaum, Am REAL Kauf Detmold, Tel. 05231-3033720 Lippe Aktuell, Westerfeldstr. 10, Detmold, Tel. 05231-6400717 konTicket, Im Loom, Bahnhofstr. 28, Bielefeld, Tel. 0521-66100 Neue Westfälische, alle Filialen, Tel. 0521-555444 Lippische Landeszeitung, alle Filialen, Tel. 05231-911113 Online-Tickets erhältlich bei: www.erwin-event.de www.eventim.de www.adticket.de www.reservix.de

Besuchen Sie unseren stets aktualisierten Onlineshop unter www.wvniebel.de ! Eine große Auswahl Hüte, Stiefel, Bekleidung, Gürtel & Gürtelschnallen, vers. Accessoires freut sich auf Ihren Besuch. Schön ab € 50,- liefern wir innerhalb Deutschlands frei Haus. Familie Niebel & Team freut sich auf Ihren geschätzten Auftrag.