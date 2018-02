Vier-Sterne-Hotel in HalleWestfalen zeigt sich als erstklassige Ausbildungsadresse

Die Einarbeitungsphase zum „diskreten Allrounder“ im Burj al Arab wird rund vier Wochen dauern, sein Arbeitsvertrag ist zunächst auf zwei Jahre ausgelegt: „Mein Traum ist Wirklichkeit geworden. Erst vor drei Wochen bin ich nach Dubai gereist, um zukünftig in dieser tollen Stadt zu leben. Es ist alles purer Luxus hier, ultramodern. Eine permanent pulsierende Stadt. Ich freue mich einfach auf die kommende Zeit, in einem der besten Hotels der Welt lernen und arbeiten zu dürfen.“ Trotz aller Vorfreude auf sein „neues Leben“, so Louis Lange, behält er seine Ausbildungszeit im GERRY WEBER SPORTPARK HOTEL in bester Erinnerung: „Es war eine schöne Zeit. Ich habe in Halle sehr viel lernen können und bin allen dafür sehr dankbar“, erzählt Lange ein wenig wehmütig und ergänzt: „Wenn ich nach Deutschland zurückkehre, wird mein erster Stopp in Halle sein. Darauf freue mich schon heute.“

Im Rahmen ihrer fundierten Ausbildung haben die Hotelfachleute sämtliche Bereiche eines modernen Hotelbetriebes durchlaufen. Angefangen vom Service- und Küchenbereich über Warenkunde, Rezeption, den Umgang mit Gästen, Werbung- und Verkaufsförderung sowie Eventmanagement und Organisation bis hin zu Reinigung und Pflege. „Freude an der Arbeit entwickelt sich durch eigene Motivation gepaart mit Kreativität und den richtigen Rahmenbedingungen“, sagt Hoteldirektor Ben Lambers, da „unsere fundierten Ausbildungen im Hotelfach und zum Koch den Auszubildenden eine hervorragende berufliche Perspektive bieten.“

Die Koch-Auszubildenden werden in der Zubereitung von Vorspeisen, Suppen und Soßen, Fleisch, Fisch, Schalen- und Krustentiere, Wild und Geflügel sowie Dessert ausgebildet. Zudem in Warenwirtschaft und Kalkulationen sowie Hygiene-Schulungen, und der Umgang mit Allergenen gehört zu den inhaltlichen Schwerpunkten. Des Weiteren erlangen alle Auszubildenden durch praktische Unterweisungen, durch Berufsschule und betriebsinterne Schulungen das Wissen, um die Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer erfolgreich abzulegen“, sagt Küchenchef Stefan Beckwermert, der als staatlich geprüfter Küchenmeister betont, dass er „die Auszubildenden in der Küche bei ihren Tätigkeiten fördert“.