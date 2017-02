„Vielfalt ist eine Ressource, die das Leben reich und besonders macht“

Gütersloh. Abwechslungsreich und vielfältig: Auch in diesem Jahr hat die Vorbereitungsgruppe zum internationalen Frauentag wieder zahlreiche Veranstaltungen rund um den 08. März geplant.

Das Programm steht ganz unter dem Motto „Frauen l(i)eben die Vielfalt“. Dazu bietet der Frauen-Kalender 2017 mehr als 20 bunt gemischte Veranstaltungen in der Stadt Gütersloh an, bei denen aber auch Männer herzlich willkommen sind. „Wir wollen dazu einladen, sich mit den vielfältigen Lebenswelten unserer modernen Gesellschaft auseinanderzusetzen und diese als Chance zu erfahren“, erklärt Inge Trame, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gütersloh.

Die Veranstaltungsreihe startet mit Entdeckungsreisen durch die Stadt Gütersloh. So gibt es am Samstag, 04. März, eine Stadtführung zum Thema „Mit Herz, Courage und Biss – Gütersloher Frauen im 19. und 20. Jahrhundert“. Zwei Stadtführerinnen geben Einblicke in das Leben verschiedener ostwestfälischer Frauen zu damaligen Zeiten. Auch Begegnungen auf kulinarische Art bietet das diesjährige Programm. Beim Frühstück für geflüchtete Frauen, am Dienstag, 14. März, können die Teilnehmerinnen einander kennenlernen, sich austauschen und Speisen aus verschiedenen Ländern probieren. Im Lila Salon kann man am Samstag, 04. März, der Märchenerzählerin Michaela Brinkmeier lauschen. Märchen der Gebrüder Grimm gehören ebenso zu ihrem Repertoire wie Volksmärchen aus aller Welt. Mit ihrer Harfe schafft Brinkmeier dazu eine ganz besondere Stimmung. Um das Thema „Führung und Familie“ geht es in einer Lesung und einem anschließenden Gespräch mit der Unternehmerin Prof. Dr. Ulrike Detmers am Donnerstag, 16. März. Das Programm hält zudem verschiedenste Informationsangebote zu Themen wie „Trennung und Scheidung“, „Rund um den Schlaganfall“ und „Rhetorik für politisch ambitionierte Frauen“ bereit.

„Die Themen sind ebenso vielfältig wie die Frauen. Wir möchten ein Statement setzen, dass die Vielfalt eine bedeutungsvolle Ressource ist, die das Leben reich und besonders macht“, betont die Vorbereitungsgruppe. Zudem wolle man auf das wichtige Datum aufmerksam machen, Frauen zusammenführen und zu Solidarität aufrufen.

Das gesamte Veranstaltungsprogramm für Gütersloh mit allen weiterführenden Informationen und Terminen liegt in den öffentlichen Einrichtungen im Stadtgebiet aus und kann auch im Internet unter www.gleichstellungsstelle.guetersloh.de abgerufen werden.

Hintergrund

Seit 106 Jahren macht der internationale Frauentag auf aktuelle gesellschaftliche Probleme aufmerksam, die zu geschlechtsspezifischen Benachteiligungen führen. Der Tag lädt aber nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zu Begegnung, Austausch und nicht zuletzt auch zum gemeinsamen Feiern ein.

Foto Vorbereitungsgruppe Internationaler Frauentag

Freuen sich auf viele Teilnehmerinnen in den Veranstaltungen: Die Vorbereitungsgruppe mit (von links) Jessica Gerdhenrichs, Thomas Hellmund, Stefanie Rimmert, Gitte Weier, Prof. Andrea Kaimann, Inge Trame, Waltraud Westerschlink, Heike Landwehr-Bökenhans, Christa Kockentiedt und Ines Böhm.

Foto Sterntaler-Harfe Michaela Brinkmeier

Michaela Brinkmeier berührt mit Märchen und Harfe.

Foto Filmplakat 24 Wochen

Zum vielfältigen Veranstaltungsangebot gehören auch Filmvorführungen, u. a. das Drama „24 Wochen“ von Anne Zohra Berrached.