Vielfältiger, bunter und lebendiger

Paderborn. Die Koordinierungsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten hat zusammen mit der Anlaufstelle für ehrenamtliches Engagement des Seniorenbüros einen neuen Treffpunkt in der Paderborner Südstadt geschaffen. Das Quartiersbüro in der Ansgarstraße ist ein Ort für alle, die Gesellschaft mögen, und richtet sich damit nicht nur an Geflüchtete, sondern kann auch von Ehrenamtlichen, Initiativen und Wohlfahrtsverbänden genutzt werden und zeichnet sich so durch einen inklusiven Teilhabe-Gedanken aus.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung am 23. September wurde das Quartiersbüro auf Einladung der Leitung der Koordinierungsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten, Dr. Verena Kopp, sowie den zuständigen Mitarbeiterinnen Laura Pützfeld und Sarah Bröckling durch den Besuch des Sozialdezernenten Wolfgang Walter zusammen mit den Amts- und Abteilungsleitungen Ludwig Koch, Hubert Schonlau und Ulrich Wibbeke vorab inoffiziell eingeweiht.

Das leerstehende Gebäude der ehemaligen Metzgerei wurde in ein helles Begegnungszentrum verwandelt und bietet einen Ort, an dem die Gemeinschaft und Vernetzung im Vordergrund steht. Aktuell werden die Räume bereits durch MiCado und den Verein Monolith für verschiedene Kurse und Beratungsangebote genutzt. Der Ausbau des Ehrenamtsraumes wurde vom Förderprogramm KOMM-AN NRW unterstützt.

Zuständig für das Quartiersbüro in der Südstadt ist die Koordinierungsstelle für Flüchtlingsan-gelegenheiten. Wer die Räume des Quartiersbüros in der Südstadt für seine Aktionen nutzen möchte oder Unterstützung bei der Umsetzung von Ideen für sein Engagement benötigt, kann gerne Kontakt zu den Mitarbeiterinnen aufnehmen. Sowohl für Einzelveranstaltungen als auch für eine regelmäßige Projektnutzung können die Räume angefragt werden.

Ansprechpartnerin bei der Koordinierungsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten ist Sarah Bröckling, Tel. (05251) 88-12574, E-Mail: s.broecklingpaderbornde. Ansprechpartnerin bei der Anlaufstelle für ehrenamtliches Engagement ist Nadine Kordtomeikel, Tel. (05251) 88-11256, E-Mail: n.kordtomeikelpaderbornde.