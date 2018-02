Vielfältige Einsatzbereiche von Virtual Reality

Beim Expert.Circle an der Fachhochschule des Mittelstands wurde über Virtual Reality referiert und diskutiert

Bielefeld. Am Abend des 15. Februars lud die Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld gemeinsam mit der WEGE Bielefeld zu der Veranstaltung „Expert.Circle“ ein. Das Thema: „Virtual Reality – Gelebte Realität“. Und das Interesse war groß: die Veranstaltung war komplett ausgebucht, der Saal bis auf den letzten Platz besetzt.

Als Prof. Jochen Dickel das Publikum fragt, wer schonmal eine Virtual Reality-Brille benutzt habe, heben ca. 50 Besucher die Hand – im vergangenen Jahr seien es bei einer ähnlichen Veranstaltung nichtmal zehn gewesen, stellt Dickel fest. Die beliebteste Einsatzmöglichkeit für Virtual Reality ist nach wie vor im Bereich Computer- und Videospiele. Aber längst nicht nur privat geraten Menschen mit VR in Berührung; die VR-Technik wird in verschiedenen Unternehmensbereichen gezielt genutzt.

Nadja Lüdke, Leitung Marketing Professional Deutschland bei Miele & Cie. KG, Kai Wallasch, Leiter der PLM-Vorentwicklung bei Claas, und Henning Westerwelle, Geschäftführer von INFECTED, zeigten anhand von Videos verschiedene Praxisbeispiele für die Nutzung von VR. Auf der Medizinmesse MEDICA nutzte Miele VR um den Besuchern platzsparend ihre Maschinen zu präsentieren. Landmaschinenkonzern Claas kann auf diese Weise das Innenleben und die Prozesse in einem Maishäcksler darstellen. Die Firma INFECTED hat mit VR für einen Automobilhersteller ein selbstfahrendes Auto umgesetzt, das Kunden auf einer Messe fahren konnten. Auch die weltweit erste Simulation einer Kreuzfahrtschiffkabine hat das Unternehmen entwickelt, berichtete Henning Westerwelle.

Prof. Dickel konnte abgesehen von den unternehmerischen Anwendungsbereichen noch weitere aufzeigen, in denen VR Anwendung findet, und nennt dabei unter anderem den therapeutischen Bereich. Studien belegen, dass die Behandlung von Patienten mit posttraumatischen Belastungsstörungen mithilfe von VR doppelt so erfolgreich behandelt werden können. Sportler nutzen die VR-Technik für ihr Training. Die Tendenz geht zu einer Verflechtung von VR mit unserem alltäglichen Leben.

Dickel prognostiziert einen Anstieg bei der Entwicklung von Anwendungen, die Herstellung von Hardware soll hingegen zurückgehen. Die „Hypephase“ sei vorbei, resümiert Dickel; jetzt sei es an den Unternehmen, wie und wozu sie VR für sich nutzen können. Miele, Claas und INFECTED konnten am Donnerstagabend einen interessanten Einblick in die Nutzung von Virtual Reality liefern. Wann und inwiefern VR in der Zukunft unseren Alltag bereichern wird, wird sich noch zeigen.

Foto 1: v.l.n.r.: Vera Wiehe (WEGE Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH), Prof. Jochen Dickel, Nadja Lüdke (Leitung Marketing Professional Deutschland bei Miele & Cie. KG), Henning Westerwelle (Geschäftsführer von INFECTED), Kai Wallasch (Leiter PLM-Vorentwicklung bei Claas), Prof. Dr. Astrid Kruse (Dekanin des Fachbereichs Medien der FHM) und Prof. Dr. Patrick Lentz (Dekan des Fachbereichs Wirtschaft der FHM).

Foto 2: Kai Wallasch präsentiert eine Maishäcksler-Simulation.

Text und Fotos: Vanessa Seide