Viel los im Bürener Hallenbad

Büren. Dass Büren mit seinen drei städtischen Bädern den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Bereich einiges bieten kann, ist schon lange bekannt. Auch in der Vielfalt des Kursangebotes spiegelt sich dies wider. Mit Abschluss der Sanierung des städtischen Hallenbades ist nun das Angebot an Kursen wieder angelaufen: Die Kindertageseinrichtung Domental bietet beispielsweise als zertifizierter Bewegungskindergarten von Februar bis zu den Osterferien eine Schwimm-AG für die Schulanfänger an. In Kleingruppen steht unter Leitung von ausgebildetem Fachpersonal die Wassergewöhnung der Kinder im Fokus. „Wünschenswert ist es, dass die Kinder schwimmen können beziehungsweise zumindest an das Wasser gewöhnt sind, wenn sie in die Grundschule kommen“, erklärt das Bäderteam der Stadt Büren.

Auch die Grundschulen im Stadtgebiet nutzen das Angebot und besuchen mit den Kindern ab der zweiten Klasse regelmäßig das städtische Hallenbad. Ein Highlight für die Schülerinnen und Schüler sind die jährlich kurz vor den Osterferien stattfindenden Stadtmeisterschaften.

Und auch die Kleinsten können schon an das Wasser gewöhnt werden: Hierfür bieten sich insbesondere die Warmbadetage mit ca. 32 °C Wassertemperatur an, die an jedem Montag und Dienstag stattfinden. An den anderen Tagen beträgt die Wassertemperatur 29 °C und ist damit auch für die Sportschwimmer angenehm.

„In der heutigen Zeit ist es leider nicht mehr selbstverständlich, dass alle Kinder schwimmen können. Dies hängt auch mit der Bäderlandschaft zusammen. Büren kann sich mit drei städtischen Bädern glücklich schätzen. Durch die große Angebotsvielfalt hat jeder hier bei uns in Büren die Möglichkeit, Schwimmen zu lernen“, erklärt Bürgermeister Burkhard Schwuchow.

Aktuell laufen Schwimmkurse für Kinder ab sechs Jahren sowie für Erwachsene unter Leitung der Schwimmmeister, bei denen teilweise noch Plätze frei sind. In einzelnen Fällen kann die Bürgerstiftung Büren bei den Schwimmkursen finanzielle Unterstützung leisten. In den Mittagsstunden findet zudem eine reine Erwachsenenschwimmstunde statt und auch abends ist noch einiges los im städtischen Hallenbad: Regelmäßig finden Aquasportkurse sowie Aquajogging-Kurse unter Leitung des Stadtsportverbandes statt und auch die Ortsgruppe Büren der DLRG nutzt die städtischen Bäder ausgiebig. Hier können Interessierte ihre Schwimmfähigkeiten ausbauen oder sich bis hin zum Rettungsschwimmer weiterbilden lassen. Im Nichtschwimmerbereich kann die Wassertiefe von 30 cm bis hin zu 1,80 m variiert werden und ermöglicht so eine vielfältige Nutzung.

„Durch die Sanierung des städtischen Hallenbades ist eine wahre Wohlfühloase entstanden“, freut sich das Bäderteam der Stadt Büren. Ein echtes Highlight seien die neuen Unterwasserstrahler, die das Becken in den verschiedensten Farben leuchten lassen. Insbesondere an den Warmbadetagen lade die gemütliche Atmosphäre zur Entspannung ein.

Die Stadt Büren biete außerdem eine Ausbildungsstelle als Fachangestellte/r für Bäderbetriebe sowie Stellen für Schulpraktika an und vermittele am Girls´ and Boys´ Day interessierten Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die Welt der Bäder.

Bildunterzeile:

Schülerinnen und Schüler des Grundschulverbundes Almetal, Hauptstandort Wewelsburg, mit Maike Fischer, die ihr dreiwöchiges Schülerpraktikum im Hallenbad der Stadt Büren absolviert.

Hanna, Luisa und Florian Dirks im neu sanierten Bürener Hallenbad

Fotos: Stadt Büren