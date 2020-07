Videobotschaft zum Annentags-Wochenende

Brakel. Anlässlich des Annentags-Wochenende hat Bürgermeister Hermann Temme eine Videobotschaft aufgezeichnet. Denn heute, Freitag, 31. Juli 2020 wäre der 265. weltliche Annentag feierlich eröffnet worden!

„Unter normalen Umständen ist der Annentag ein Ausdruck von Lebensfreude und Gemeinschaftsgefühl“, meint Hermann Temme. Und sicherlich treffen sich an diesem „Annentags –Wochenende“ viele Brakelerinnen und Brakeler in kleinen Gruppen mit der Familie und Freunden im privaten Umfeld oder in einer der heimischen Gastronomien. Wie auch viele Brakelerinnen und Brakeler sowie Gäste freue er sich auf einen schönen Annentag 2021 „in der Hoffnung, dass wir dann alle wieder wie gewohnt den Annentag feiern dürfen“, so Temme.

