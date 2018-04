Video-Workshop am 18. April 2018 an der FHM Bielefeld

Bielefeld. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld veranstaltet am Mittwoch, den 18. April um 14 Uhr einen Video-Workshop. Interessierte können hier kostenlos erste Erfahrungen in der Videographie sammeln

Wie dreht man eigene Videos? Wie kann man diese für Instagram oder YouTube verbessern und was muss man dabei beachten? In einem Video-Workshop am Mittwoch, den 18. April 2018 macht FHM-Hochschullehrer Patrice Kunte Einsteiger und Fortgeschrittene Video-fit. Inhalte des Workshops sind die Kamerabedienung und Videotechnik, das Filmen mit einer Spiegelreflex- oder Systemkamera, Tonaufnahmetechniken sowie der Videoschnitt mit Adobe Premiere CC. Interessierte sind eingeladen, ihr Wissen aufzufrischen oder Neues zu lernen. Die Teilnahme am Video-Workshop ist kostenfrei. Um eine vorherige Anmeldung wird jedoch gebeten an bultmann@fh-mittelstand.de.

Infos & Anmeldung:

Datum: Mittwoch, 18. April 2018, 14 Uhr

Ort: Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Ravensberger Straße 10G, 33602 Bielefeld

Anmeldung bei: Caroline Bultmann, bultmann@fh-mittelstand.de, Web: www.fh-mittelstand.de/bielefeld