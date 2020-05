VHS: Taiji im Park

Mit zwei Taiji-Kursen lädt die Volkshochschule ( VHS ) zu Entspannungs- und Kräftigungstraining im Freien ein – der eine beginnt am Freitag, 29. Mai, (16 bis 17.30 Uhr), der andere am Samstag, 30. Mai, (13 bis 14 Uhr). Taijiquan ist eine ruhige Bewegungsform, die Beweglichkeit, Gleichgewicht und gesunde Atmung fördert. Das bringt gerade auch Corona-Gestresste wieder in einen harmonischen Gemüts- und Körperzustand. In der grünen Umgebung im Ravensberger Park lässt es sich ohne Risiko bei frischer Luft und genügend Abstand trainieren. Trainer ist Igor Visnjevski. Information und Anmeldung unter VHS, Tel. 0521 51-3008 oder www.vhs-bielefeld.de