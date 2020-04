VHS mit zusätzlichen Online Kursen zur kaufmännischen Qualifizierung

Bielefeld .Die Volkshochschule (VHS) bietet zusätzliche Online-Kurse für die kaufmännische Qualifizierung an. Ab Montag, 4. Mai, können Kursteilnehmende sich in den Grundlagen der Finanzbuchführung und in der Lohn- und Gehaltsbuchführung online weiterbilden.

Die zweiwöchigen Live-Kurse finden jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr statt. Auf die Inhalte kann auch nachträglich noch zugegriffen werden, falls man verhindert ist. Die Xpert Business Kursmodule führen zu anerkannten Fachkraft und Buchhalter-Abschlüssen. Jeder Baustein kann mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Nähere Informationen sowie Anmeldung unter www.vhs-bielefeld.de