Verzweiflung, Wut und SchuldgefÃ¼hle â€“ bei einer EssstÃ¶rung leidet die gesamte Familie

Angebot für Angehörige von Essgestörten beim Gesundheitsamt des Kreises

Paderborn. Die Mutter quält schon am Morgen der Gedanken ans gemeinsame Abendessen. Denn sie weiß, es wird wieder Streit über Essen, Gewicht und Figur geben. Der Partner steht verzweifelt vor dem leeren Kühlschrank, den er doch erst am Tag zuvor gefüllt hat. Und die Geschwister fürchten sich vor dem Tag, wenn die Schwester wieder aus der Klinik kommt. „Wenn junge Menschen unter einer Essstörung leiden, dann leidet die ganze Familie mit“, weiß Andrea Schadomsky vom Sozialpsychiatrischen Dienst des Kreisgesundheitsamtes Paderborn. Häufig hat sie weinende Angehörige am Telefon, die einfach nicht mehr weiterwissen. Deswegen bietet der Kreis nun ein neues Eltern- und Angehörigenprogramm an: „Was zählt?! – Gemeinsam Wege aus der Essstörung finden“.