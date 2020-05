Verzicht auf Kita-Gebühren im Juni

Gütersloh. Die Stadt Gütersloh will auch im Juni auf eine Einziehung der Kita-Gebühren verzichten. Grundlage ist ein Ratsbeschluss vom 27.März, der festlegt, dass Gebühren erst wieder am Ende des Monats anfallen sollen, in dem die reguläre Betreuung wieder begonnen hat. Da eine eingeschränkte Regelbetreuung in NRW ab 8.Juni vorgesehen ist, wird die Verwaltung der Politik empfehlen, ab Juli 50 Prozent der Kita-Gebühren abzubuchen. Letzteres entspricht einer Regelung, die die kommunalen Spitzenverbände und das zuständige Landesministerium in dieser Woche getroffen haben.