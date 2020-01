Vertrag zur Nutzung der Schwimmhalle der Bundeswehr unterzeichnet

Augustdorf. DLRG Augustdorf kann Ausbildung wieder aufnehmen Bürgermeister Dr. Andreas J. Wulf, Peter Bilstein, Leiter des Bundeswehrdienstleistungszentrums Augustdorf, Olaf Zarges, Bezirksvorsitzender der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), und Sabine Gebauer, Vorsitzende der DLRG Augustdorf haben Verträge unterzeichnet, die es der Augustdorfer DLRG ermöglichen, die Schwimmausbildung im Bundeswehr-Hallenbad wieder aufzunehmen. Das Hallenbad in der GFM-Rommel-Kaserne war über mehrere Jahre wegen Sanierungsarbeiten geschlossen.

Unterzeichnet wurden ein Mitbenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde Augustdorf und der Bundesrepublik Deutschland zu Gunsten der DLRG unterzeichnet. Darüber hinaus wurde ein Nutzungsvertrag zwischen der Gemeinde Augustdorf und der DLRG abgeschlossen, in dem die Pflichten und Rechte der Gemeinde Augustdorf auf die DLRG als Begünstigte übertragen werden. Der Gemeinderat hatte den Verträgen am 12.12.2019 einstimmig zugestimmt. „Die Förderung der Schwimmausbildung ist der Gemeinde ein wichtiges Anliegen“, betont Dr. Wulf: „Wir sind der Bundeswehr dankbar, dass sie unserer DLRG die Mitnutzung möglich macht. Nun kann die DLRG wieder Kindern vor Ort das Schwimmen beibringen und Rettungsschwimmer ausbilden, die an verschiedenen Badegewässern Hilfe in der Not leisten.“