Vernissage zur Flunder-Foto-Ausstellung am 20.04.2019

Hohwacht. Im Jahr des 15jährigen Bestehens der Hohwachter Veranstaltungsplattform und Seebrücke namens „Flunder“ ist es uns eine besondere Freude, Sie zu einer ganz außergewöhnlichen Ausstellung – mit imposanten Fotos der Hohwachter Fotografin Marion Liebmann – rund um das einmalige Bauwerk – einladen zu dürfen.

Herzlich willkommen zur feierlichen Ausstellungseröffnung in Anwesenheit der Fotokünstlerin am Samstag, 20. April 2019 um 14:00 Uhr in Hohwacht, Berliner Platz 1! Musikalisch begleitet wird die Vernissage durch den brillanten Saxophonisten Jackson C. Crawford. Die Fotoausstellung wird im gesamten Jubiläumsjahr in den Räumlichkeiten der Touristinformation zu bewundern sein. Veranstalterin: Hohwachter Bucht Touristik GmbH.