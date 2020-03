Vernissage zur Ausstellung „Die Lesenden“

Detmold. Am Freitag, 13. März, lädt die Malerin Mewa um 19:00 Uhr zur Vernissage ihrer neuen Ausstellung „Die Lesenden“ in die Stadtbibliothek, Leopoldstraße 5, ein. Die Ausstellungseröffnung wird durch eine Lesung des Schriftstellers Karl Maria Machel eingeleitet, der aus seinem neuesten Buch „Lieber Fuga“ vorliest. Anschließend stellt die Malerin ihre Werke vor.

Lassen Sie sich an diesem Abend von zwei Musen der Schönen Künste verführen:

Malerei von Mewa, umrahmt von den Worten der Poesie. Für diese Ausstellung hat Mewa das Thema „lesende Frauen“ gewählt. Zu sehen sind nicht nur Ölporträts ihrer Freundinnen beim Lesen. Auch berühmte Frauen, wie die polnische Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk oder die Heilige Maria als Ausschnitt aus dem berühmten „Genter Altar“ Jan van Eycks sind vertreten. In der Interpretation der Malerin ist Maria wie in einer Verkündigungsszene in ein Buch vertieft. Mit einem kräftigen Pinselschwung hat Mewa die Heilige Maria in die Moderne geholt. Mit ihren Bildern lesender Frauen will die Malerin die Lust am Sinnlichen beschreiben: die Freude, ein Buch in den Händen zu halten, es zu riechen und zu fühlen, das möchte sie in den Gesichtern der Porträtierten zeigen.

Dagegen lädt der Autor Karl Maria Machel mit „Lieber Fuga“ an dem Abend in die Welt seiner Gedanken ein. Die Ausstellung ist vom 13. März bis zum 25. April in der Stadtbibliothek Detmold zu sehen.

Mewa lebt und arbeitet seit über 20 Jahren in Lemgo, nachdem sie in Warschau Kunst studierte. Neben der Arbeit an ihren eigenen Werken unterrichtet sie auch Kunst an verschiedenen Volkshochschulen in der näheren und weiteren Umgebung und Polnische Sprache an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe.