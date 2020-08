Verlegung unserer Herbstausstellung – Stiftung Ahlers Pro Arte

Das Jahr 2020 – ausgerechnet das Jahr, in dem wir unser 25-jähriges Jubiläum feiern wollten – steht für das Kunst- und Kulturleben in Deutschland unter einem schlechten Stern. In den ersten Monaten konnten wir noch nach Plan arbeiten und unser Frühjahrsprogramm vorbereiten, eine Vortragsreihe zum Thema „Kunst und Natur“, für die wir hochkarätige Redner gewonnen hatten. Dann kam die rasante Ausbreitung des Corona-Virus , und sehr bald schon sahen wir uns dazu gezwungen, die Vortragsreihe auf das Frühjahr 2021 zu verschieben.

Für den Herbst dieses Jahres hatten wir die Ausstellung „Konstruktive Welten – Anfänge einer neuen Universalsprache der Kunst“ vorgesehen, mit bedeutenden Werken von Wassily Kandinsky, Kurt Schwitters und anderen, begleitet von einem Katalog sowie zwei Vorträgen international renommierter Experten. Wir waren lange zuversichtlich, dieses Projekt wie geplant realisieren zu können, doch die weiter geltenden Coronaschutzverordnungen bleiben trotz einzelner Lockerungen gerade für unser Haus mit seinen vergleichsweise kleinen Räumen eine kaum zu überwindende Hürde. Daher haben wir beschlossen, auch diese Ausstellung um ein Jahr zu verlegen.

Den Freiraum in der zweiten Hälfte dieses Jahres nutzen wir jetzt für die Erstellung einer Publikation anlässlich unseres eingangs erwähnten Jubiläums. Darin blicken wir zurück auf 25 Jahre Tätigkeit ‚PRO ARTE‘ in Herford und zuvor in Hannover. Außerdem werden wir unsere Internetseite vermehrt zur Information und Kommunikation nutzen und darüber hinaus weitere digitale Schritte erproben.