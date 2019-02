Verlegung „Bibi & Tina – Das Konzert“ • Neuer Auftrittstermin: 23. Februar 2019

HalleWestfalen. Das Familien-Musical „Bibi & Tina – Das Konzert“ sollte in zwei Tagen, am 14. Februar (Donnerstag) 2019, im GERRY WEBER EVENT CENTER stattfinden. Jedoch wird der Auftritt auf Grund einer Erkrankung dreier Hauptdarsteller verschoben und gastiert nun neun Tage später in der ostwestfälischen Lindenstadt:

„Bibi & Tina – Das Konzert“ Neuer Termin: 23. Februar (Samstag) 2019 ● Beginn: 17.00 Uhr GERRY WEBER EVENT CENTER ● HalleWestfalen

Endlich! Das Abenteuer geht weiter!

Nach über 1,5 Millionen verkauften Soundtracks mit unzähligen Hits wie „Up, Up, Up – Nobody’s Perfect“, „Mädchen gegen Jungs“, „No risk, no fun“ und zwei spektakulären Musical-Tourneen mit über 150.000 Zuschauern, ist die „Bibi & Tina“ Reihe nicht nur ein Phänomen, sondern auch eine der erfolgreichsten Family Entertainment-Produktionen im deutschsprachigen Raum.

Dieses Mal wird aber alles etwas anders:

Bibi & Tina erleben ein brandneues Abenteuer und werden zusammen mit ihren Freunden Holger, Alex und vielen mehr gemeinsam die Bühne noch heftiger rocken als je zuvor. In über 50 Städten wird lachen, tanzen, mitsingen und beste Unterhaltung für die ganze Familie garantiert sein. Auch für die Eltern wird es nicht langweilig, ganz im Gegenteil: Bei der letzten Tournee wurden viele Mütter und Väter gesehen, die die Lieder lautstark mit ihren Kindern mitgesungen haben.