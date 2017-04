Verlängerung der Öffnungszeiten & Erweiterung des Teams in der Tourist-Information

Bad Oeynhausen. Das Wetter wird wärmer und lädt zu Spaziergängen im wunderschön gelegenen Kurpark Bad Oeynhausen ein. Die Menschen werden aktiver und unternehmenslustiger. Um sich den Gewohnheiten der Besucher anzupassen, die in den Frühlings-, Sommer- und Herbstmonaten vermehrt an Wochenenden das Flair und die Atmosphäre im Kurpark genießen, erweitert die Tourist-Information im Haus des Gastes, im Kurpark von April bis September ihre Öffnungszeiten und ist nun auch sonntags in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. So können Bewohner, Kur- und Klinikgäste sowie Touristen sogar am Sonntag Informationsmaterial und Tipps rund um Bad Oeynhausen bekommen, Tickets für das Theater im Park oder für weitere Veranstaltungen erwerben sowie sich entspannt beraten lassen. Die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH, die sowohl mit der i-Marke vom deutschen Tourismusverband (DTV) e. V. zertifiziert und als „Serviceorientiertes Unternehmen – ServiceQualität Deutschland“ ausgezeichnet wurde, strebt eine ständige Verbesserung der Serviceorientierung und der Erreichbarkeit an. „Wir haben uns vor drei Jahren verpflichtet, die Servicequalität kontinuierlich zu prüfen, zu optimieren und den Bedürfnissen der Kunden anzupassen“, betont Peter Adler, Geschäftsführer der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde auch das Team der Tourist-Information erweitert.

Neben Cordula Quandt, Christiane Rosemeier, Olga Mattern und Petra Müller, die seit Jahren zum Team der Tourist-Information gehören, wird das Team jetzt zusätzlich von Klaudia Schneider und Karin Rudek verstärkt.

Die Tourist-Information ist zu folgenden Öffnungszeiten erreichbar:

April bis September:

Montag bis Freitag: 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Samstag: 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Sonntag: 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Oktober bis März:

Montag bis Freitag: 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Samstag: 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Sonntag: geschlossen