Verkehrsversuch in Dörenhagen startet am Donnerstag

Kreis Paderborn. Die Markierungen sind bereits auf der Straße angebracht, am Donnerstag, 7. Mai folgen die temporären Aufbauten und dann beginnt in Borchen-Dörenhagen ein mindestens zweiwöchiger Verkehrsversuch. Damit greifen der Kreis Paderborn und die Gemeinde Borchen Anregungen aus einer Bürgerversammlung im Februar auf, in der sie über die anstehende Sanierung der Ortsdurchfahrt informierten.

Die Maßnahmen, die nun erprobt werden, sollen der Verbesserung der Verkehrssicherheit – besonders für Fußgänger – dienen. In Bereichen, in denen heute die Gehwege zu schmal sind, wird zunächst per Kreidestrich eine ausreichende Gehwegbreite geschaffen. Dadurch verringert sich die Breite der Fahrbahn auf 4,75 Meter. An einer Stelle in der Kirchborchener Straße verringert sich die Fahrbahn auf 3,75 Meter, da hier die Häuser sehr nah an der Straße stehen. Sollte der Verkehrsversuch positive Ergebnisse bringen, wird die Verbreitung der Gehwege bei der späteren Baumaßnahme umgesetzt. Außerdem wird bei dem Verkehrsversuch in Dörenhagen-Busch ein Fahrbahnteiler auf Höhe einer aufgegebenen Bushaltestelle getestet. „Anlieger klagen hier über die zu hohen Geschwindigkeiten der Autofahrer aus Fahrtrichtung Ebbinghausen“, berichtet Michael Rüngeler, Leiter des Straßenbauamtes des Kreises Paderborn. Der Fahrbahnteiler wird, so hoffen die Planer, zu einer allgemeinen Reduzierung der Geschwindigkeit führen. Dank der bereits vorhandenen Ausbuchtung durch die ehemalige Bushaltestelle ist hier die Fahrbahn breit genug für diese Maßnahme.