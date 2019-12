Verdienstkreuz für Monika Dreifürst-Gottschalk aus Bad Salzuflen

Herausragendes Engagement für den Sport in Herford:

Herford. Durch ihr langjähriges Engagement, vor allem im sportlichen Bereich, hat Monika Dreifürst-Gottschalk anerkennenswerte Verdienste erworben. Im Rahmen einer Feierstunde nahm die Bad Salzuflerin deshalb jetzt das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aus den Händen von Jörg Düning-Gast als allgemeinem Vertreter von Landrat Dr. Axel Lehmann entgegen. „Sie haben sich über das normale Maß hinaus für den Tennissport der Stadt und des Kreises Herford sowie für Ostwestfalen-Lippe engagiert. Ihr herausragender Ruf besteht auch über die Grenzen Herfords hinaus“, betonte Düning-Gast in seiner Laudatio.

Prägender Einfluss zur positiven Entwicklung des Tennissports in Herford: Seit vielen Jahrzehnten ist Monika Dreifürst-Gottschalk aktives Mitglied des Tennisclubs Herford (TCH). 1985 wurde sie in den geschäftsführenden Vorstand des Vereins gewählt und war dort bis 1998 als Schriftführerin tätig. Von 2000 bis 2005 hatte die Steuerberaterin das Amt der ersten Vorsitzenden inne. Während der Amtszeit von Monika Dreifürst-Gottschalk konnte der Neubau der Tennisanlage in Herford mit 10 Tennisplätzen, Clubhaus mit Gastronomie sowie einer 3-Platz-Tennishalle realisiert werden. Seit 2002 kümmert sie sich intensiv um die Förderung der Jugendarbeit des Vereins und trug erheblich dazu bei, dass sich die Zahl der jugendlichen Mitglieder verdoppelt hat. Ihrem Wirken ist es auch zu verdanken, dass die Westfalenmeisterschaften im Tennis dreimal in Herford ausgetragen werden konnte. Außerdem fand ab 2002 auch der OWL Bambino-Cup unter der Federführung der Bad Salzuflerin statt.