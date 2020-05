Verdacht auf ausgelegte Giftköder

Am Philosophenweg in Paderborn sowie in Elsen

Paderborn .Dem Büro für Ordnung, Schutz und Sicherheit (B.O.S.S.) wurde am heutigen Freitag, 15. Mai, per E-Mail angezeigt, dass ein Hund beim Spazierengehen am Philosophenweg offenbar etwas Giftiges gefressen habe. Der Besitzer musste einen Tierarzt aufsuchen.