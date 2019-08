45. Löhner Auto-Cross Rennen

Am 14. & 15.September 2019 ist es wieder soweit. Bereits zum 45. Mal trifft sich die Deutsche Autocross Elite zum Löhner Autocross Rennen.

Löhne. In den Divisionen Serientouren -, Spezial und Supertourenwagen sowie Spezialcross Buggys geht es am Löhner Heidering um Pokale, Prämien und Wertungspunkte zur Meisterschaft des Deutschen Rallye Cross Verband DRCV. Erwartet werden wie in den Vorjahren ca. 150 Rennfahrzeuge aus dem Nord und Mitteldeutschen Raum und aus den benachbarten Niederlanden. Gestartet wird am Samstag ab 11:00 Uhr mit Trainingsläufen, dem Langstreckenrennen über 45 Minuten und dem DRCV Super Cup in allen Divisionen und der Jugendklasse.

Am Abend werden die Sieger im Festzelt gefeiert. Am Sonntag ab 10:00 Uhr geht es dann um Punkte zur Deutschen Meisterschaft des Deutschen Rallye Cross Verband in drei Wertungsläufen aller Klassen, den Endläufen und dem abschließenden Löhner Ladycup Vom ausrichtenden MSC Löhne stehen wieder einige regionale Crossteams an der Startlinie und werden den Motorsportfans spannende Rennen liefern. Im Rahmenprogramm präsentieren sich am Samstag heimische Moto-Cross Fahrer dem Publikum und zeigen spektakuläre Sprünge auf 2 Rädern beim Motocross Rennen. Am Sonntag fahren regionale Stock-Car Piloten beim Einladungsrennen und bringen den Besuchern Ihren Sport näher , anders als beim Autocross ist Rammen erwünscht! Ein Kinderecke und diverse Verpflegungsstände sorgen für ein Erlebnis für die ganze Familie.