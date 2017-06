Veränderungen in der Führung der Oetker-Gruppe und der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Bielefeld. Der Beirat der Dr. August Oetker KG hat im Zuge der langfristigen Nachfolgeplanung über personelle Veränderungen in der Leitung der Oetker-Gruppe entschieden. Einhergehend damit kommt es auch in der Geschäftsführung der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG zu einem Führungswechsel.

Mit Wirkung vom 1. November 2017 wird Richard Oetker (66), Vorsitzender der Geschäftsführung der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, in den Ruhestand treten, dem Unternehmen aber weiterhin als Gesellschafter sowie in verschiedenen Beiräten von Gruppenunternehmen verbunden bleiben. Dr. h. c. August Oetker (73), Vorsitzender des Beirates der Dr. August Oetker KG, dankt im Namen der Gesellschafter, des Beirates und aller Mitarbeiter Richard Oetker sehr herzlich für seine langjährige, außerordentlich erfolgreiche Tätigkeit für die Oetker-Gruppe.

Ebenfalls mit Wirkung vom 1. November 2017 übernimmt Dr. Albert Christmann (54), persönlich haftender Gesellschafter der Dr. August Oetker KG und Mitglied der Gruppenleitung, die Funktion des Vorsitzenden der Geschäftsführung der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG von Richard Oetker. Dr. Christmann wird in der Gruppenleitung wie bereits seit Januar 2017 auch künftig die Bereiche Nahrungsmittel, Sekt / Wein / Spirituosen und Oetker Digital vertreten.

Dr. Heino Schmidt (58), bislang Mitglied der Geschäftsführung der Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG (Hamburg Süd) und dort verantwortlich für die Bereiche Rechnungswesen, Controlling und Personal, tritt am 1. September 2017 in die Gruppenleitung ein und übernimmt von Dr. Christmann ab 1. November 2017 die Verantwortung für das Finanzressort sowie die Bereiche

Weitere Interessen und Bank.