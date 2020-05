Veränderungen im Kurpark Vlotho

Vlotho. Die Linnenbeeke ist 6,8 km lang und ist besonders im Oberlauf (Naturschutzgebiet, Kurgebiet) in einem sehr guten und naturnahen Zustand. Das Gewässer kann weitgehend frei und geschwungen fließen. Die Linnenbeeke entspricht einem typischen Mittelgebirgsbach, sehr strukturreich, es gibt breite, flache Stellen, enge Schnellen und ruhige Kolke, einige Felsen und kleine Schotterbänke. Der zum Teil alte Baumbestand ist typisch für diese Gewässer, Bäume die mit ihren Wurzeln die Ufer sichern und Unterschlüpfe für Fische bieten. Ab und zu fällt Holz in den Bach, eine gewollte Strukturanreicherung, die wichtig für die Kleinstlebewesen ist, die gleichzeitig die Nahrung für viele Fische sind.

Die Bäche sind selten in so einem guten Zustand.

Im Rahmen der Europäische Wasserrahmenrichtlinie sind die Kommunen verpflichtet, ihre Gewässer in einem guten ökologischen Zustand zu versetzen. In Vlotho sind das Forellenbach, Salze, Glimke, Borstenbach und die Linnenbeeke. Das sind sogenannte meldepflichtige Gewässer. Hier muss die Stadt Vlotho der Bezirksregierung Detmold regelmäßig berichten, welche Maßnahmen umgesetzt wurden und was noch gemacht werden muss, um den guten ökologischen Zustand zu erreichen. Dazu gehört aktuell, dass die baufälligen Brücken im Kurpark abgebaut werden. In diesem Zusammenhang ist auch das Podest am Flussufer überprüft worden. Das Podest ist zu nah am Ufer angebracht worden, was zu einer Verschlechterung des ökologischen Zustands führt. Deshalb wird in Abstimmung mit der Stadt als Gewässerunterhaltspflichtige das Podest vom Barfußpark an einem anderen Standort wiederaufgebaut. Dort werden als Ersatz größere Steine als Sitzfläche in und an den Flusslauf gesetzt.