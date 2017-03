Veltins ist Bierpartner der Landesgartenschau 2017

Bad Lippspringe. Die qualitätsorientierte und kompetente Bewirtung und Bedienung im Bereich der Gastronomie spielt für die Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH (LGS) eine wichtige Rolle. Die Auswahl der beteiligten Unternehmen ist dabei entscheidend. Für das Bierangebot hat die Gartenschau jetzt einen erfahrenen Partner gewonnen: Veltins wird das Bier für die LGS 2017 liefern.

Die Brauerei C. & A. Veltins hat ihre Wurzeln in der Gastronomie und ist mit ihr groß geworden. Bei der Auswahl ihrer Partner hat Veltins die Messlatte schon immer hoch angesetzt und damit sukzessive Markenstärke aufgebaut. Heute wird in rund 14.500 Objekten täglich frisches Veltins ausgeschenkt. Und auch auf zahlreichen Veranstaltungen und Events stehen die Marke Veltins und die Landbier-Spezialität Grevensteiner Original in der Gunst der Verbraucher vorne. Nach wie vor stellt die Brauerei höchste Anforderungen an die Qualität der gastronomischen Betriebe und Veranstaltungen, in denen frisches Veltins gezapft wird.

„Wir freuen uns sehr, dass wie mit Veltins einen starken Partner für unsere Gartenschau gewinnen konnten“, betont Geschäftsführer Heinrich Sperling. Veltins-Verkaufsleiter Winfried Klemm sieht der Zusammenarbeit ebenfalls positiv entgegen: „Der deutsche Biermarkt beweist für einzelne starke Marken eine unverändert erfreuliche Dynamik. Wir fühlen uns sehr wohl und sehen erfreuliche Zukunftsperspektiven, die wir auch durch die Kooperation mit der Landesgartenschau in Bad Lippspringe unterstreichen“.

Das Marken-Sortiment der sauerländischen Privatbrauerei erfreute sich beim Verbraucher 2016 einer ungebrochenen Nachfragestärke. Auf mehr als 1.000 Events legte die Brauerei C. & A. Veltins gegen den Branchentrend zu. Damit bleibt das Unternehmen seinem traditionellen Kurs treu, als einer der wenigen großen Marktpartner der Brauindustrie unverändert offensiv in die Gastronomie zu investieren. Die Marke VELTINS konnte ihre Marktposition als zweitstärkste Kraft im nordrhein-westfälischen Premium-Biermarkt bestätigen.