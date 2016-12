Ursprünglich und stimmungsvoll

Lichtenau-Dalheim . Stimmungsvoll feiert das ehemalige Kloster Dalheim, heute LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, am Sonntag, 11. Dezember, den dritten Advent. Beim Mitmach-Programm für Kinder entstehen in der Himmelswerkstatt kleine Engel. Vorführungen in der Klosterbrennerei, Führungen durch die Ausstellung „Luther. 1917 bis heute“ sowie Konzerte in der Klosterkirche laden zum Verweilen und Genießen ein.

In der Klosterbrennerei bringt Hermann Zinser zwischen 10 und 18 Uhr die Kessel zum dampfen. Besucher können Brenner bei der Herstellung der Dalheimer Spirituosen über die Schulter schauen. Um 14 Uhr lauschen Familien und Kinder Märchen „von Engeln und Teufeln“, fertigen gemeinsam von 15 bis 17 Engel aus Filz und Draht und backen Advents-Plätzchen in der Klosterschule.

In die besondere Atmosphäre klösterlicher Abgeschiedenheit lockt die in Kerzenschein getauchte Kirche. Hier gibt um 14.30 Uhr die Jagdhornbläsergruppe Altenautal unter der Leitung von Hermann Hasse adventliche Bläsermusik. Der Frauenchor Fine Art unter der Leitung von Melanie Howard-Friedland führt das musikalische Programm um 15.30 Uhr mit vorweihnachtlichen Gesängen stimmgewaltig fort.

Öffentliche Führungen durch die Klosteranlage (13.30 Uhr) und die Sonderausstellung „Luther. 1917 bis heute“ (15 Uhr) begleiten das Dalheimer Adventsprogramm. Die Sonderführung um 16 Uhr steht gemäß dem berühmten Weihnachtslied des Reformators unter dem Motto „Vom Himmel hoch“. Sie führt auf der Spur von Weihnachten im Kloster und bei Martin Luther durch Klausur und Sonderausstellung.

Der Klosterladen präsentiert adventliche Angebote von Leckereien aus der Klosterbäckerei über das Dalheimer Lutherbräu bis hin zum Kunsthandwerk. Das Wirtshaus serviert vorweihnachtliche Gaumenfreuden.

Eintrittspreise: Erwachsene 9 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt während der Sonderausstellung frei.

Bei der Teilnahme am museumspädagogischen Programm entstehen Materialkosten von 2 Euro pro Kind. Die Teilnahme an einer öffentlichen Führung kostet 3 Euro pro Person zuzüglich Eintritt. Die Teilnahme am Konzert ist im Eintrittspreis inbegriffen.