Urlaub vor der Haustür Broschüre

„Oh, wie schön!“ mit Ausflugtipps im Kreis Gütersloh

Kreis Gütersloh. Die Sommerferien neigen sich schon wieder dem Ende zu, aber direkt vor der Haustür gibt es noch eine Menge zu entdecken! Wie wäre es zum Beispiel mit einer digitalen Stadtführung durch die Altstädte von Rheda und Wiedenbrück? Der Gartenschaupark Rietberg, der Flora-Westfalica-Park Rheda-Wiedenbrück oder der Botanische Garten in Gütersloh laden zum Blumenschnuppern und Entspannen ein.

Im Furlbachtal in Schloß Holte-Stukenbrock geht es auf gewundenen Pfaden an einem der schönsten Sennebäche entlang. Im Norden des Kreises ist die Burg Ravensberg schon von weitem sichtbar. Ein Besuch dieses Wahrzeichens des Ravensberger Landes lässt sich hervorragend mit einer Wanderung durch den Teutoburger Wald verbinden.

Und an Regentagen? Warum nicht mal rasante Runden auf der Indoor Kartbahn in Werther drehen. Oder in Steinhagens Historischem Museum tief in die Geschichte des Branntweins „Steinhäger“ einsteigen.

Insgesamt werden in der Broschüre „Oh, wie schön!“ rund 50 Ausflugsziele im Kreis Gütersloh vorgestellt. Erstmals gibt es auch eine Übersicht mit allen Frei- und Hallenbädern. Zudem finden sowohl Einheimische als auch Gäste in der Rubrik „Heimat zum Genießen und Mitnehmen“ eine Vielzahl an regional produzierten, typischen Produkten. Eine Übersichtskarte der Ausflugsziele sowie Infos zu Bus- und Bahnverbindungen machen die Infobroschüre komplett.

Die Broschüre ist kostenlos bei der pro Wirtschaft GT erhältlich. Sie kann über das Bestellformular auf der Seite www.erfolgskreis-gt.de/infomaterial-bestellen/ neben vielen weiteren Infomaterialien angefordert werden.