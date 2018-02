Urlaub auf hoher See

Paderborner Kreisjugendamt bietet Ferienfreizeit vom Sonntag, 19. August bis Freitag, 24. August, auf einem Schiff in den Niederlanden an.

Paderborn. „Ahoi Matrosen!“ Diese Ferienfreizeit ist nichts für Landratten: 16 Jugendliche im Alter zwischen 13 bis 16 Jahren können mit an Bord und segeln gemeinsam mit dem Kreisjugendamt auf dem Ijsselmeer. Los geht es am Sonntag, 19. August, mit dem Reisebus zum Hafen im niederländischen Harlingen, und genauso geht es dann am Freitag, 24. August, auch wieder zurück nach Paderborn.

Eine Woche lang werden die Jugendlichen auf dem Schiff „ Alexandra“ selbst für ihr Essen sorgen und wie richtige Segler in Zwei-Bett-Kajüten schlafen. Die Segelroute wird abhängig vom Wind und Wetter geplant. „Besonders beliebt sind die Abende auf dem Schiff, an denen alle gemütlich beieinander sitzen und verschiedene Brett- oder Kartenspiele spielen“, sagt Anna Stork, vom Kreisjugendamt. Auf dem Programm stehen gemeinsame Gruppenaktivitäten, wie Fahrradtouren und das Erkunden von Häfen. Dabei sollten sie aber nicht vergessen, auch genug Lebensmittel zu besorgen, denn am Abend wird gemeinsam gekocht. Auf dem Programm stehen außerdem das Baden im Meer oder das Wandern im Watt bei Ebbe. Wer will, kann auch einfach mal die Seele baumeln lassen und den Ausblick auf das Wasser genießen.

Begleitet werden die Jugendlichen von einem Betreuerteam und einem erfahrenen Skipper und Matrosen, die ihnen einiges zum Thema Segeln und Schiffe beibringen. Die Jugendlichen brauchen keine speziellen Vorkenntnisse.

Die Kosten für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung, Betreuung und Programm betragen 295 Euro.

Eine Anmeldung ist telefonisch bei Anna Stork vom Kreisjugendamt unter 05251-3085121 möglich.