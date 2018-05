Unterwegs mit Freunden- Frühjahrs- Wanderwoche im Erzgebirge

Erzgebirge. Grüne Wälder, saftige Bergwiesen, frische Luft und spannende Geschichten: Wenn Silbermanns geschwätzige Haushälterin zur humorvollen Freiberger Stadtführung „Silberklang und Berggeschrey“ einlädt oder Wanderungen mit verheißungsvollen Namen „Mückentürmchentour“ oder „Zwischen Pöhlbergalm und Butterfässern“ angekündigt werden, dann ist wieder Zeit für die echt erzgebirgische Wanderwoche.

Vom 19. bis 27. Mai 2018 heißt es zur Frühjahrs- Wanderwoche im Erzgebirge wieder „unterwegs mit Freunden!“

Zur Auswahl stehen 56 Touren mit Streckenlängen zwischen zwei und 24 Kilometern.So geht es beispielsweise auf Tour zum „1. Deutschen Glockenwanderweg“ (Deutschneudorf/Seiffen 12 km), „Bis zur Quelle der Freiberger Mulde“ (Rechenberg- Bienenmühle/ Holzhau 14 km) oder „Auf dem Tharandter Malerweg“ (6 km).

Rund um Bad Schlema lädt die 8 km- Tour„Auf den Spuren alter Bergleute und Flößer“ ein, im Anschluss sollten sich Wandergäste keinesfalls das Fest zu 100 Jahre Kurbetrieb im Schlematalentgehen lassen. Auch am Pfingstsonntag wird im Kurort Bad Schlema gefeiert.

Die „14 Achttausender“ sind als Wanderwochentour „Himalaya im Erzgebirge“ (Altenberg 20 km) mit von der Partie, dies zwar in Dezimetern gemessen – jedoch durchaus anspruchsvoll. Durch die größte Streusiedlung Sachsens geht es bei der Tour „Rund um Rübenau“ (OT von Marienberg 9 km).

Im Zeichen von „Dame und König“ lädt der Schachwanderweg rund um Borstendorf auf einer Strecke von 10 Kilometer ein. Auch das Thema Handwerk will im Erzgebirge auf spannenden Wanderungen entdeckt werden. So zum Beispiel auf dem „Weg eines Blumenkindes“ (4 km), wo die Firmengeschichte der Traditionsmanufaktur Wendt & Kühn in Grünhainichen erkundet wird.

800 Jahre Dippoldiswalde werden vom 01.- 03. Juni 2018 gefeiert, daher sollten sich Gäste schon einmal bei der geführten Wanderung „Entdeckungen rund um das Tor zum Osterzgebirge“ (Dippoldiswalde) auf exakt 12,18 km einstimmen, denn im Jahr 1218 wurde die Stadt erstmals urkundlich erwähnt.

„Die Suche nach dem Joachimsthaler geht weiter“, so heißt es zur grenzüberschreitenden Tour (18 km), die wieder in Oberwiesenthal startet.

Auch an junge Wanderfreunde ist gedacht, denn spannende Entdeckungen sind beispielsweise „Entlang des Waldgeisterweges“ (Ehrenfriedersdorf 3 km) oder auf einer „Heiteren Heilkräuterwanderung für Kinder“ (Geyer 2 km) garantiert.

Nach einem Ausflug laden gemütliche Gaststätten und Gasthöfe zu vielfältigen Kräuterspezialitäten ein, das ist Heimatgenuss pur.

Bei aller Vielfalt der Wanderwoche, eines haben alle Touren gemeinsam: Die Touren werden von Wanderführern begleitet und werden unabhängig von der Teilnehmerzahl durchgeführt.

Weitere Infos zur Frühjahrs- Wanderwoche im Erzgebirge unter www.erzgebirge-tourismus.deoder im aktuellen Flyer Wanderwochen-Heft 2018. Zum Bestellen unter Tel. +49 (0) 3733 188 00 88 oder im Internet!

Die Herbstausgabe der Wanderwochen folgt im Spätsommer vom 15. bis 23. September 2018!

Weitere Wanderhighlights in der Erlebnisheimat

„Glück Auf“ heißt das Motto des 9. Sächsischen Wandertages, der vom 8. bis 10. Juni 2018 in Eibenstock stattfindet. Neben zahlreichen geführten Wandertouren von acht bis 18 Kilometern Länge, werden auch eine Märchenwanderung (4 Kilometer), eine Radwanderung (36 Kilometer) ins benachbarte Böhmen, eine Musikwanderung (10 Kilometer) rund um Carlsfeld sowie eine Nordic-Walking-Tour an der Talsperre Eibenstock angeboten.

Ein Wandererlebnis der Extreme erwartet ambitionierte Sportler & Wanderfans vom 17. – 19. August 2018 mit dem ERZHIKE-MARATHON,der dieses Jahr auf 3 Rundtouren um Bad Schlema stattfindet. In 3 Tagen hat man die einmalige Gelegenheit, die Naturschönheiten des Westerzgebirges ganz intensiv auf 3 unterschiedliche Touren kennenzulernen und zu genießen. Ein Outdoorerlebnis voller Emotionen. Informationen und Anmeldungen unter www.ksberzgebirge.de