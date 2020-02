Unterwegs im Abenteuerland

Neue Kinderbroschüre mit Familientipps für Freizeitspaß im Kreis Gütersloh

Kreis Gütersloh. Schon einen Plan für den nächsten Familienausflug? Von nächtlichen Erkundungstouren durch Steinhagen oder Versmold über kreative Workshops bis hin zu abenteuerlichen Trips zum Bauernhof – im Kreis Gütersloh gibt es eine Menge zu entdecken. Die neue Auflage der Kinderbroschüre „Auf die Plätze, fertig, los!“ der pro Wirtschaft GT hat viele Ausflugstipps für Familien parat. Da ist Spaß garantiert.

Minigolfen, Schwimmen oder Reiten sind die Klassiker für den Sonntagsausflug. Das wissen auch die bunten Lamas, die die Leser durch die Broschüre begleiten. Sie haben aber auch noch ein paar besondere Tipps auf Lager, denn immerhin gibt es im Kreis viele spannende Ausflugsziele und Mitmachaktionen. In den Rubriken „Auf Touren“ und „Spaß und Abenteuer“ können sich besonders mutige Entdecker neuen Herausforderungen stellen: Auf dem Heuboden übernachten wie echte Cowboys und -girls, ausreiten wie Bibi und Tina und den Bogen spannen à la Robin Hood. Für Sportskanonen geht es in den Kletterparks hoch hinaus und wer Lust auf eine moderne Schnitzeljagd hat, sollte unbedingt Geocaching ausprobieren. Die Landkarten können zu Hause bleiben, denn hier begeben sich die Teilnehmenden mit GPS-Trackern auf Schatzsuche.

Alle Neugierigen finden in der Rubrik „Entdecken und Forschen“ spannende Aktionen wie Touren durch alte Schlösser oder Naturschutzgebiete. Bei einer Zeitreise durch die Kreisgeschichte wird die Vergangenheit lebendig. Wer lieber in die Märchenwelt abtauchen will, sollte unbedingt Aschenputtel in ihrer geheimen Hütte besuchen. Bei den kreativen Workshops können die Kinder ein neues Handwerk lernen oder sich in der Experimentierwerkstatt austoben. Wäre das nicht auch was für die nächste Geburtstagsparty? Die Rubrik „Happy Birthday“ zeigt den Lesern besondere Highlights mit Spaßgarantie.

Die aktuellen Broschüren liegen in den Rathäusern und den Tourist-Informationen kostenfrei aus. Wer möchte, kann sie sich auch online unter www.erfolgskreis-gt.de/freizeitkultur/broschueren anschauen oder direkt nach Hause schicken lassen. Die Broschüren können kostenlos per E-Mail an n.pereira-ferraz@prowi-gt.de oder per Telefon unter 05241 851023 bestellt werden.