Unterwegs auf deutschem Wandertag in Detmold

OWL/Detmold. Wanderfreude non stopp bietet der 118. Deutsche Wandertag in Detmold: Mehr als hundert Touren und Besichtigungen führen vom 15. bis 20. August 2018 nicht nur durch das Residenzstädtchen selbst, sondern auch ins Umland. In der Mittelgebirgslandschaft des Teutoburger Walds finden sich ausgezeichnete Wanderwege, wie die aus Hermannsweg und Eggeweg bestehenden Hermannshöhen. Die Kammwege führen vorbei an Schlössern, Burgen und Ruinen, dem Hermannsdenkmal und den Externsteinen.

Die vom Deutschen Wanderverband veranstalteten deutschen Wandertage zählen zu den größten Wanderfesten weltweit. 30.000 bis 50.000 Gäste kommen jährlich zu diesem Wanderevent. Das diesjährige Motto lautet „Gemeinsam unterwegs“.

www.wandertag2018.de