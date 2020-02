Unterstützung für pflegende Angehörige

Bad Driburg. In Zeiten des Pflegenotstandes übernehmen pflegende Angehörige eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Trotz der Entlastung eines ambulanten Pflegedienstes nehmen die Anforderungen an sie zu. Das Klinikum Weser-Egge bietet von Freitag, 28. Februar, an einen Pflegekurs im St. Josef Hospital an. Inhalte des Pflegekurses werden sein: Mobilisationstechniken, Körperpflege, vorbeugende Maßnahmen zum Thema Sturz, Druckgeschwüre und Lungenentzündung, Umgang mit Inkontinenz, Vorstellung von Pflegehilfsmitteln wie Gleitmatte oder Rutschbrett, Reflexion der eigenen Situation (Ressourcen innerhalb der Familie fördern, Leistungen aus der Pflegeversicherung, Klärung belastender Situationen) sowie Informationen zum Pflegestärkungsgesetz. „Wichtig ist auch der Austausch unter den Teilnehmern“, sagt Organisatorin und Pflegefachkraft Katja Peine.

Der Kurs findet an folgenden Terminen im St. Josef Hospital in Bad Driburg statt: Freitag, 28. Februar, von 16 bis 19 Uhr, Samstag, 29. Februar, von 10 bis 13 Uhr und Montag, 2. März, von 17 bis 20 Uhr. Treffpunkt ist an der Rezeption.

Der Kurs wird durch die AOK Nord West nach § 45 b SGB XI finanziert und ist daher für die Teilnehmer kostenlos. Geleitet wird er von ausgebildeten Pflegefachkräften.

Anmeldungen nimmt Katja Peine unter Telefon 0151/64543197 oder per E-Mail unter k.peine@khwe.de entgegen.