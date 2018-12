Unternehmeraustausch am Campus Gütersloh

Erstmals besuchen Unternehmen den Standort am Langen Weg

Gütersloh. Neugierige Blicke wandern durch die Flure und auch an die Führung schließen sich einige an, um mehr vom neuen Gebäude „Haus III“ des Gleis 13 in Gütersloh zu sehen, das die Fachhochschule (FH) Bielefeld seit Oktober nun bezogen hat. Gut 30 Unternehmensvertreterinnen und -vertreter sind zum Austauschtreffen gekommen, das erstmals an dem Standort am Langen Weg stattfindet. Der Großteil der anwesenden Vertreterinnen und Vertreter kooperiert mit der FH Bielefeld am Campus Gütersloh für das praxisintegrierte Studium. Ein Teil der Vertreterinnen und Vertreter ist gekommen, da eine Kooperation mit der FH in Planung ist.

„Der Unternehmeraustausch ist ideal, um unsere Kooperationspartner über aktuelle Entwicklungen am Campus zu informieren“, erklärt Marcus Miksch. Er leitet das Ressort „Wissenschaftliche Weiterbildung, praxisintegrierte und berufsbegleitende Studienkonzepte“ der FH Bielefeld und hat zu dem Termin eingeladen. „Welche neuen Studiengänge sind in Planung, wie wollen wir die Studierenden noch besser beim Lernen unterstützen. All diese Themen betreffen auch die Unternehmen. Außerdem nutzen wir den Termin zum Austausch darüber, in welchen Bereichen FH und Unternehmen noch enger zusammenarbeiten können“, so Miksch.

Dr. Marian Brackmann, Projektkoordinator für den Campus Gütersloh, präsentiert den Unternehmensvertreterinnen und -vertretern, wie in den nächsten Jahren der Ausbau des Studienangebots aussehen wird. Dazu gehören Planungen etwa für einen weiterbildenden Masterstudiengang „Digitale Technologien“ und englischsprachige Studiengänge. Außerdem laufen aktuell weitere Berufungsverfahren für Professorinnen und Professoren.

Ein weiterer Schwerpunkt bei dem Termin: das Mathematikkonzept am Campus Gütersloh, das Dr. Sabrina Proß, Lehrkraft für besondere Aufgaben, vorstellt. Zu den Angeboten für die Studierenden gehören so zum Beispiel E-Learning-Tools, mit denen sie sich schon während ihrer Praxisphase auf die Mathematikkurse vorbereiten können. Außerdem werden in Kooperation mit der FH Bielefeld an zehn Schulen aus dem Gütersloher Kreisgebiet Mathevorkuse angeboten. Die Kurse bereiten die Schülerinnen und Schüler gezielt auf ein technisches Studium vor und sind ein Zusatzangebot zum regulären Unterricht.