Unternehmer wählen neue IHK-Vollversammlung

Bielefeld. Vom 4. Juni bis einschließlich 2. Juli 2018 kann die gewerbliche Wirtschaft aus Ostwestfalen die neue Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) wählen. Rund 112.000 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungsbranchen der Region erhielten dazu Anfang Juni Briefwahlunterlagen. Unter dem Motto „Wirtschaft wählt“ sind sie aufgefordert, sich an der Wahl der neuen IHK-Vollversammlung zu beteiligen, die am 3. September 2018 ihre Arbeit aufnehmen wird.

Als oberstes Entscheidungsgremium hat sie das Haushalts- und Budgetrecht und bestimmt den wirtschaftspolitischen Kurs der IHK. Damit entscheiden die gewählten Vertreter der gesamten Wirtschaft Ostwestfalens eigenverantwortlich unter anderem über die Höhe der IHK-Beiträge und deren Verwendung. Darüber hinaus setzt sich die IHK-Vollversammlung für notwendige Verbesserungen der Infrastruktur im IHK-Bezirk ein und trifft dafür die erforderlichen Beschlüsse. Sie bestimmt den Kurs der IHK in der Gewerbesteuerpolitik ebenso wie die Schwerpunkte der IHK-Arbeit in der Aus- und Weiterbildung und verabschiedet die Rechtsgrundlagen der IHK. Zudem richtet die Vollversammlung Ausschüsse ein und beruft deren Mitglieder. Für die IHK sind insgesamt rund 5.200 ehrenamtliche Unternehmerinnen und Unternehmer sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, vor allem in der Dualen Ausbildung.

112 ostwestfälische Unternehmerinnen, Unternehmer und leitende Angestellte haben sich für die 72 Sitze in der Vollversammlung, dem ,,Parlament der Wirtschaft’’, beworben. Die Wahlperiode dauert bis 2022. Wahlleiter ist IHK-Ehrenpräsident Fritz-Wilhelm Pahl.

Nähere Informationen zur Wahl finden Interessenten im Internet unter www.ostwestfalen.ihk.de unter dem Link „Wirtschaft wählt“.