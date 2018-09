Unternehmenstreffen bei der Sudholt-Wasemann GmbH

Unternehmens.Kreis.GT am 25. September zum Thema „Mehrwerte schaffen durch Kooperationen mit Partnern“

Kreis Gütersloh. Am Dienstag, 25. September, haben Unternehmensvertreter aus dem Kreis Gütersloh ab 18 Uhr die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Sudholt-Wasemann GmbH zu schauen. Die pro Wirtschaft GT lädt im Rahmen der Veranstaltungsreihe Unternehmens.Kreis.GT zum Unternehmenstreffen nach Herzebrock-Clarholz ein.

Als Beton- und Fertigteilwerk gegründet, entwickelte sich die Sudholt-Wasemann GmbH zu einem Spezialanbieter für hochfesten Hightech-Beton mit Anwendung in der Maschinenbauindustrie. Bei der Entwicklung, Planung und Umsetzung anspruchsvoller Kundenvorhaben setzt das Unternehmen auf langjährige Zusammenarbeit mit Partnern: Die Geschäftsführerin Kirsten Sudholt-Wasemann und der technische Betriebsleiter Heinrich Wasemann stellen die Entwicklung des Unternehmens vor und geben Einblicke in ihre Arbeit.

Anschließend stellt sich das junge Unternehmen Schubert & Nagel UG vor: Unter dem Label „Holz to go“ bieten der pensionierte Diplom-Ingenieur Reinhard Schubert und David Nagel, Student der Wirtschaftswissenschaften, ausgefallene Möbel im „Palettenlook“ an. Die Fertigung der Möbel setzt das Startup mit einem Gütersloher Palettenhersteller um und kann so auf effiziente Produktionsprozesse zurückgreifen.

Anmeldungen sind auf „http://www.prowi-gt.de“ www.prowi-gt.de möglich oder bei Anna Niehaus (05241 851089, „mailto:a.niehaus@prowi-gt.de“ a.niehaus@prowi-gt.de).