Unternehmensbesuch beim Maschinenbauer Gierecker und Brökelmann GmbH

Rheda-Wiedenbrück (pbm). Der Bürgermeister nimmt sich regelmäßig Zeit, um mit den ortsansässigen Unternehmen das Gespräch zu suchen – besonders gern vor Ort.

„Es ist gewinnbringend für uns im direkten Austausch mit unseren Unternehmen zu sein. Ich bin beeindruckt von der Entwicklung des Unternehmens“, erklärt Bürgermeister Theo Mettenborg. Die „Gierecker und Brökelmann GmbH“ wurde als Hersteller von Sondermaschinen und Vorrichtungen von Helmut Brökelmann und Heinrich Gierecker im Jahr 1985 gegründet. „Wir haben klein angefangen und uns stetig weiterentwickelt“ gibt sich Heinrich Gierecker bescheiden – das Unternehmen beschäftigt heute immerhin 30 Mitarbeiter. Darunter auch Auszubildende in den Berufen Feinwerk- und Zerspanungsmechaniker.

Das Maschinenbauunternehmen braucht qualifizierte Mitarbeiter, denn es liefert keine Standardlösungen. „Wir denken vom Problem des Kunden aus und entwickeln oft in vielen Gesprächen eine technische Lösung“, erklärt Helmut Brökelmann. Stolz wird eine gerade fertig gestellte Kleinserie bestehend aus 3 Maschinen präsentiert, die für einen amerikanischen Kunden hergestellt wurde. Hubert Rüschenbeck, Geschäftsführer im Unternehmen, gibt zu, dass er für die Konstruktion einige schlaflose Nächte hinter sich hat. „Aber es macht Spaß, wenn man im Endergebnis eine Maschine entwickelt hat, die genau das erfüllt, was der Kunde wünscht. Da wird der Beruf zum Hobby“, sagt Rüschenbeck. Bei so viel Engagement ist es nicht verwunderlich, dass sich das Unternehmen einer positiven Entwicklung erfreut, die auch Anlass für eine Erweiterung am Standort „An der Schwedenschanze 23“ war. So können sich Bürgermeister Mettenborg und Wirtschaftsförderin Nikola Weber über ein solide aufgestelltes, erfolgreiches Unternehmen freuen, dass sich am Wirtschaftsstandort Rheda Wiedenbrück sehr wohl fühlt. Weitere Information: www.gierecker-broekelmann.de

Bildzeile v.l: Heinrich Gierecker, Wirtschaftsförderin Nikola Weber, Geschäftsführer Hubert Rüschenbeck, Helmut Brökelmann und Bürgermeister Theo Mettenborg betrachten einen Maschinenteil einer Kleinserie für einen amerikanischen Kunden.