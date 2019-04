Unternehmen der Stadtwerke Bielefeld Gruppe investieren 140 Millionen in 2019

Bielefeld. Die Stadtwerke Bielefeld Gruppe hat sich für 2019 viel vorgenommen. Investitionen in Höhe von 140 Millionen Euro sind geplant. 67 Millionen Euro fließen in den Breitbandausbau und in Netzinstandhaltungsmaßnahmen. moBiel plant 54 Millionen Euro für den ÖPNV in Bielefeld ein und kauft neue Fahrzeuge, die BBF steckt gut 3 Millionen Euro in das Ishara und das AquaWede. Für die BI- Tel ist das Thema Glasfaser weiterhin ein großes Thema. Hier wird für 4,5 Millionen Euro aktive Technik aufgebaut. 11 Millionen Euro sind für die Müllverbrennungsanlagen der Interargem in Bielefeld und in Hameln eingeplant.

„Wir sind stolz darauf, auch in schwieriger werdenden Zeiten Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unserer Unternehmen tätigen zu können. Davon profitieren alle Bürgerinnen und Bürger“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer Müller. Er nimmt damit Bezug auf die regionalwirtschaftliche Bedeutung der Gruppe. Ein Teil davon fließt auch in Bielefelds digitale Zukunft. „Wir werden in den nächsten Jahren massiv in das Glasfasernetz, die Energie- und Verkehrswende investieren. Einen Großteil der Mittel benötigen wir für den flächende- ckenden Breitbandausbau. Das ist absolut notwendig für die rasch voranschreitende Digitalisierung in Wirtschaft und Ge- sellschaft“, betont Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Uekmann.