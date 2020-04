Unterstützung für barrierefreie Zufluchtsorte

Bielefeld. Auf Initiative von Friedrich Straetmanns hat der Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE dem Bielefelder Frauennotruf eine Spende von 1.000 Euro zukommen las sen. Das Geld kann die Fachstelle nach dem Umzug in die Rohrteichstraße 28 gut für die Einrichtung der neuen barrierefreien Räume verwenden und es so in die weitere wertvollen Arbeit investieren. Gerade in Krisen – Zeiten ist es wichtig, Fach – und Beratungsstellen zu unterstützen. Nicht nur steigert die Corona -Krise traurigerweise die Fälle von häuslicher Gewalt, von der vor allem Frauen und Kinder betroffen sind; die derzeitigen Beschränkungen im öffentlichen Leben wären für viele Menschen noch belastender, wenn ihnen die telefonische Beratung verwehrt bliebe.

Dazu Friedrich Straetmanns, Bielefelder Bundestagsabgeordneter der Fraktion DIE LINKE: „Zufluchtsorte muss es gerade in Krisen -Zeiten geben. Die Bekämpfung und Ächtung der Gewalt ge- gen Frauen und Kinder bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich bin froh, dass große Teile der jährlichen Diätenerhöhung der Fraktion DIE LINKE in solche Projekte fließen. Das ist Politik konkret und praktisch.“ MdB Friedrich Straetmanns Telefon: (030) 227 785 48 Platz der Republik 1 | 11011 Berlin.