Unruhige Zeiten in Höxter: Von mittalterlichen Fehden und schützenden Dornenhecken

Höxter. In einer neuen Publikation stellt die Altertumskommission für Westfalen beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) die Forschungsergebnisse zur Höxteraner Landwehr vor. Das zweite Heft der Reihe „Landwehren in Westfalen“ wurde von Michael Koch verfasst, der sich als Stadtarchivar in der Geschichte Höxters auskennt. Alle Informationen sind mit vielen Bildern und Karten in Form eines handlichen Führers zusammengestellt, mit dem das Bodendenkmal auch vor Ort erkundet werden kann.

Viele Abschnitte der Wehranlage aus dem Mittelalter sind heute noch sichtbar. Sie dienen als Ausgangspunkte, um die Geschichte dieses weitläufigen Bauwerks nachzuzeichnen. „Das Leben im Mittelalter war gefährlich, sowohl Raub, Viehdiebstahl und Überfälle als auch Angriffe auf das Gemeinwesen durch militärische Gegner bedrohten das Leben der Städter und umliegenden Bauern. Daher organisierten die Höxteraner im 14. Jahrhundert den Bau einer kilometerlangen Befestigungsanlage rund um das Stadtgebiet“, erklärt Koch.

Das 42 Seiten umfassende Heft erklärt, wie der Bau organisiert wurde, wie die Anlagen ehemals ausgesehen haben und wie die Verteidigung funktionierte. „Dort, wo die natürlichen Gegebenheiten, wie etwa Flussläufe, keinen ausreichenden Schutz boten, wurden Wälle aufgeschüttet, Hecken gepflanzt und Warttürme gebaut. Auf den Verlauf der Landwehr wirkten auch die wichtigen Handelsstraßen ein, denn man wollte natürlich Verkehr und Waren kontrollieren sowie Zölle erheben“, so Koch.

Die Bedeutung der Landwehr spiegelt sich in zahlreichen historischen Texten und Urkunden wieder. Sie berichten etwa von rivalisierenden Herzögen und Äbten. Schriftlich fixiert wurde auch, dass sowohl Bürger als auch Herrscher die umfangreichen Ausbesserungsarbeiten an den Anlagen unterstützen mussten. Beschädigungen der Landwehr wurden unter strenge Strafen gestellt.

Das Heft ist direkt bei der Altertumskommission, den archäologischen Museen des LWL und über den örtlichen Buchhandel erhältlich.

