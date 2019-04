Universität Paderborn rechnet mit über 800 neuen Studierenden

Paderborn. Zum Sommersemester 2019 rechnet die Universität Paderborn mit zurzeit 818 Studienanfängerinnen und -anfängern im ersten Fachsemester.

Mit Stand 1. März gab es 20.158 Studierende an der Hochschule. Die endgültigen Zahlen werden Anfang Mai feststehen, da einige Einschreibungsfristen noch nicht sind. Zum Vorlesungsbeginn finden von Montag, 1. April, bis Freitag, 5. April, an der Universität wie gewohnt die Orientierungstage statt, an denen die neu eingeschriebenen Studierenden ihr Studienfach und den Campus kennenlernen können. Die offizielle Begrüßung durch die Universität findet in diesem Jahr erstmals am Samstag, 11. Mai, ab 18 Uhr in Form einer Erstsemesterparty auf dem „Monte Scherbelino“ statt. Präsidentin Prof. Dr. Birgitt Riegraf und Bürgermeister Michael Dreier werden die Open-Air-Veranstaltung offiziell eröffnen. Genauere Informationen zum Programm werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Vorläufige Studierendenzahlen mit Vergleich zum Vorjahr: